Enrique Ponce se va de la casa que comparte con Ana Soria: la decisión del torero tras la polémica por la separación

Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, un espacio en el que mostrar la idílicoa vive que uno puede vivir o mostrar el lado más positovo, glamouroso o divertido de famosos y personas individuales.

Pero, por otro lado, también puede suponer una careta de una realidad que el resto de personas no ve sobre la intimidad de cada uno. Incluso, un fallo, sobre todo si se trata de un rostro público, puede hacer saltar las alarmas entre los seguidores y provocar todo tipo de teorías. Es lo que oucrrió hace tan solo unos días. Ana Soria, pareja de Enrique Ponce borraba todo rastro de sus imágenes con el torero en su cuenta de Instagram. La joven, que hasta hace unos días compartía de manera esporádica sus fotos con el torero, eliminaba por sorpresa cada una de las instantáneas que tenía con él. Lo que sí se mantenía eran los reels en los que aparece cada uno.

Este motivo llamaba la atención entre los seguidores de la pareja, que se han hecho eco de la ausencia de imágenes de ambos.

Todo ello, semanas antes del gran regreso de Ponce a los ruedos. Dos años después de anunciar su retirada por sorpresa, Enrique Ponce vuelve a los ruedos. Será este 2024 cuando reaparezca en plazas especialmente significativas en su carrera, en las que toreará por última vez antes de decir adiós al mundo del toro. Va a ser mi última tarde como torero y yo quería que fuera Valencia. Echo la vista atrás y parece todo como un sueño (...) Empecé muy jovencito y lo que siempre he hecho toda mi vida ha sido torear, vivir el toreo, y eso es lo que he hecho toda mi vida y aunque me vaya el torero no morirá nunca" ha confesado emocionado durante la presentación, asegurando que aunque suene a tópico, "no podría imaginar todo lo que yo he conseguido a lo largo de estos años".

Cambio de casa

Ana Soria desmentía en exclusiva en ‘Así es la vida’ tener problemas con su pareja el torero Enrique Ponce. Además, la colaboradora Almudena del Pozo aseguraba, que no solo no hay crisis en la pareja, sino que “suenan campanas de boda”.

Ahora, Ponce también ha querido pronunciarse. Según el torero están muy bien y no existiría ningún tipo de crisis con la joven almeriense después de que saltasen las alarmas al descubrir que Ana Soria había borrado todas las fotos junto al torero de sus redes sociales.

En el plató de ‘Así es la vida’, Almudena del Pozo continuaba negando los rumores de crisis en la relación de Enrique Ponce y Ana Soria: “De crisis, nada de nada, siguen felices viviendo en Almería, él ya está pensando en su retirada”.

Además, Gema Fernández daba más detalles en cuanto al futuro de la pareja: “Cuando él se retire está pensando en pasar por el altar con ella. Cuando se casen, él quiere estar retirado, porque se están construyendo una nueva casa de lujo en una exclusiva urbanización donde van a vivir”.