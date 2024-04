El ex-concursante de la 'La Isla de las Tentaciones' viajó a otra isla con su amor Claudia Martínez. Esta vez la isla es la de 'Supervivientes'.

Su enfrentamiento con su compañero Ángel no es la única polémica a la que el concursante se enfrenta. En la última gala de 'Supervivientes' Mario ha sido muy comentado raíz del clip que circula en redes.

En dicho clip, Mario parece estar teniendo espasmos faciales en los que su lengua es la protagonista del vídeo. El video circula libremente por la red social X, antes conocida como Twitter, en los que los comentarios son muy diversos: "Le está dando todo el síndrome", "Allí hay tormentas pero no nieva" o "un poco más y le llega al oído...".

'La Isla de las Tentaciones'

De isla a isla, Mario estuvo previamente en el año 2022 en el programa de Sandra Barneda 'La Isla de las Tentaciones' para poner a prueba su pasado noviazgo con Laura Casabela, donde su relación estalló.

Se ve que al superviviente le gusta ir de un lado a otro, y no solo con las islas, sino que en 2022 se dejó llevar con Valeria Ardila en la villa y, también, flirteó con Carmen Saavedra, tentadora VIP, con la que no llegó a tener nada. Por otro, Laura Casabela no dudó en vengarse, puesto que protagonizó un acercamiento con el soltero Adrián y dejó al descubierto que había tenido algo con Álvaro Boix.

Tras varias semanas en dicho programa, la pareja se enfrentó a una hoguera final de lo más tensa, en la que ella aseguró que quería marcharse con su novio. Sin embargo, él prefirió que cada uno siguiera con su vida por separado. Y más tarde se confirmaría su actual relación con Claudia Martínez.

'Supervivientes'

Y como pudo ser, Mario apuesta por la playa de Honduras para hacer de ésta su nuevo juego: sobrevivir. Después de estar en el paraíso de Sandra Barneda hace dos años, el concursante viaja con los objetivos bien claros.

El nuevo novio de la ex-concursante de Mujeres, Hombres y Viceversa, llega con muchas ganas de participar en el reality show más extremado de Telecinco, donde comparte pantalla con otras celebridades españolas. El concursante antes de aterrizar en Honduras declara que "vamos a callar muchas bocas", pero después de este vídeo, el que debería cerrársela es él.