Supervivientes siempre genera debate, para bien o para mal. El interés que suscita uno de los grandes reallities de Telecinco es tal que produce diferentes corrientes de opinión. Y más en una edición como la de Supervivientes 2023, plena de polémica y movimientos, incluida una expulsión.

Otro de los clásicos en el programa son las acusaciones de tongo y trampas. Siempre hay quienes acusan al programa de Telecinco de favorecer algún concursante. Y también ocurre con frecuencia que la audiencia detecta trampas. En esta edición ya ha habido sospechas de dos concursantes como son Claudia Martínez y Mario González. Ellos son pareja y así han entrado al concurso. En algunas pruebas se les ha visto colaborar más de la cuenta, siendo acusados por los espectadores.

En este caso, la dirección del concurso no ha hecho nada para evitarlo y tampoco ha castigado a los implicados. Tampoco lo hizo en su momento en otras ediciones y es que, en una de las galas, un exconcursante ha confesado de forma voluntaria haber hecho trampas en Supervivientes.

Las trampas de la edición de 2022

Con los años, se van descubriendo secretos e intimidades de algunas de las ediciones pasadas de Supervivientes, precisamente este fue el caso que ocurrió en el último debate. Anabel Pantoja concursante hasta en dos ocasiones, la primera en 2014 y la segunda en 2022. En su primera participación a penas duró un par de semanas, en la segunda, ya con más experiencia, llevó su concurso hasta los tres meses.

Precisamente, a raíz de las imágenes que salieron en las que se veía a Mario González guardarse comida en el bolsillo. Este gesto levantó muchas críticas, pero en el caso de Anabel, ella confesó un secreto de cuando participó. "Yo me daba la vuelta, cogía y hacía así (en alusión al gesto de comer) porque lo que vas a hacer allí es supervivencia porque tienes que comer", explicaba.

Además de apoyar a Mario en esto, Anabel se destapó como una fiel seguidora de Mario y de su concurso. "Pues sí, que se esté quejando sin parar a mí no me molesta. A mí Mario me encanta como concursante, aunque parezca la vieja del visillo (en alusión al personaje de José Mota) quejándose de todo sin parar", detallaba, añadiendo que "lo está haciendo muy bien, las pruebas, la convivencia, absolutamente todo".