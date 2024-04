El comentario que Sofía Suescun va a odiar: la conversación de Kiko Jiménez con Laura Matamoros tras llegar juntos a Supervivientes

Aunque los concursantes de 'Supervivientes' ya han vivido sus primeras horas en la isla de Honduras, dos nuevos concursantes llegan para disfrutar de esta experiencia una segunda vez en la que han dejado claro que lo van a dar todo. Después de muchas especulaciones, hemos conocido el nombre de las dos nuevas incorporaciones: Kiko Jiménez y Laura Matamoros.

Minutos antes de saltar desde el helicóptero, Kiko Jiménez no podía evitar las lágrimas al recordar su paso por la isla asegurando que tiene muchas ganas de disfrutar de esta nueva etapa en la que se acordó de su pareja, Sofía Suescun.

Al igual que su compañero, también Laura Matamoros se dejaba llevar por los sentimientos y derramaba algunas lágrimas desde el helicóptero. Asegurando que ha aceptado esta nueva oportunidad por sus hijos, Laura revelaba que ha dejado cartas escritas para sus hijos cada semana y pedía por favor que se las hagan llegar. "Me da mucho miedo lo que voy a echar de menos a mis hijos" reconocía Laura antes de saltar. "Estoy acojonada, vego a pasármelo lo mejor que pueda, tengo mucho miedo de no poder comunciarme con los niños" añadía.

Dejando claro que viene más 'luchadora' que nunca, la hija de Kiko Matamoros se acordaba de Makoke antes de darle el pistoletazo de salida a su concurso. "Makoke a la calle" gritaba Laura antes de saltar haciendo referencia a la ya famosa frase que mencionó Belén Esteban durante la participación de Makoke en Gran Hermano VIP.

Visiblemente dolida, Makoke no podía reprimir las lágrimas en plató dejando claro que no se esperaba esta reacción de la hermana de su hija Anita: "Estaba viéndola y me estaba emocionando, me imagino lo que se echa de menos a los hijos, me estaba pareciendo un salto estupendo, me hubiera gustado que no se acordara de mí". Ante la insistencia de Sandra Barneda por que dijera lo que verdaderamente piensa de esa actitud de Laura, Makoke se limita a decir: "No me lo esperaba, da igual... ultimamente me cruzaba con Laura y teníamos conversaciones en maquillaje, no sé, es que no entiendo. Da igual".

Las redes fantasean con su acercamiento

Los nuevos concursantes de ‘Supervivientes’, Laura Matamoros y Kiko Jiménez, han pasado sus primeras 24 horas más que entretenidos. Esta noche en ‘Tierra de nadie’ vemos que al dúo le ha dado tiempo hasta a hacerse con algún cangrejo y, por supuesto, a hablar sobre sus compañeros de reality.

A mi me dicen que voy a entrar en ‘Supervivientes’ por segunda vez y que voy a empeorar el tiempo de la Borrego y te digo, no vengo”, comienza bromeando Kiko Jiménez.

“Bueno, que a mi me ha ganado Aurah y yo pensando que había hecho 1:15”, añade Laura Matamoros, entre risas, a la vez que pregunta a su compañero “¿quién es ‘potota’?”.

“¿Pero tú no sabes quién es la ‘potota’? La Borrego, porque es como el 'Señor Potato', explica el novio de Sofía Suescun a Laura, que pone una cara de sorpresa, seguida de un ataque de risa.

“¿Y entonces mi padre qué es?”, dice Laura, entre risas, sobre Kiko Matamoros. En tono de broma, Kiko Jiménez responde: “Tu padre es ‘potatón”.

"Son cosas mías o Laura parece que quiere tontear con Kiko?", comentaba una usuaria en la cuenta oficial del programa.