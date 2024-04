Han habido varios "tonteos" entre los participantes que están actualmente en el programa y que están dando mucho de qué hablar. Los candidatos principales de los que se está hablando el mundo exterior es de Miri y Gorka, quienes han mostrado mucha complicidad y "colegueo" entre ellos, algo que también ha surgido entre Rubén Torres y Marieta, el último fichaje del reality. Actualmente Gorka está en pareja y no se olvida de ello, pero aquello no ha sido impedimento para tener buen rollo con su compañero, a diferencia de Rubén y Marieta en donde su vínculo tiene un mayor "pase libre" para que nazca en su relación. "Miri y Gorka hacen un parejón", han confesado los colaboradores desde plató.

La ruptura de Kiko Jiménez

Kiko Jiménez y Laura Matamoros han vivenciado uno de los cruces más tensos en 'Supervivientes'. La dupla quien se mostraba muy afín y cercana tuvo un fuerte encontronazo, del que Laura Matamoros asegura que no hay vuelta atrás ya que se ha sentido traicionada por su amigo. A partir de su pelea, hemos hablado con los colaboradores para saber cómo ven el futuro de su relación de ahora en adelante...

Adiós a Arantxa del Sol

Arantxa del Sol ha quedado eliminada durante la gala de este jueves de 'Supervivientes' y ha sido desterrada a Playa Limbo, donde ha conocido a los nuevos compañeros con los que convivirá a partir de ahora: Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Kike Calleja. La modelo, actriz y presentadora de televisión se la jugaba a un todo o nada -y con unos ajustadísimos porcentajes- con Pedro García Aguado, tras la salvación de Ángel Cristo Jr. y anteriormente de Miri.

"Ahora mismo tengo muchísimas ganas, porque acabamos de cambiar de playa, por fin, así que estoy deseando probar sus mieles con muchas fuerzas y ganas. Ya tengo fuerza para continuar", señalaba Arantxa del Sol momentos antes de conocer la decisión de la audiencia (y tras formar parte del equipo ganador del juego de localización). Una vez en la palapa, Jorge Javier Vázquez resaltaba de ella las palabras de Arantxa en un vídeo acordándose mucho de su madre mientras sufría de lo lindo por los mosquitos.

"Me acordaba mucho de mi madre. Tuvo un problema por la picadura de un bicho precisamente. Lleva más de 30 años rascándose con tratamientos muy fuertes y me daba pavor. La reacción alérgica que me ha provocado es muy fuerte. Mi madre lleva tanto luchando que la he sentido muy cerca. Ha sido duro", apuntaba Arantxa, muy emocionada. Después, Arantxa del Sol ha llegado en lancha a Playa Limbo y ha conocido a sus compañeros. Antes de esto, el fuerte temporal azotaba y complicaba mucho la bajada de la presentadora de la lancha y se ha vivido un momento difícil cuando se ha caído, pero finalmente se ha recuperado con normalidad. "Es muy complicado todo", aseguraba Jorge Javier Vázquez.

"Pensábamos que venía Pedro", señalaba Kike Calleja. "Vas a convivir con ellos hasta el domingo, el día en que disputaréis un juego. El ganador tendrá inmunidad y los otros se enfrentarán a una votación express. El menos votado volverá a España", informaba el presentador de Telecinco.