Noche de Supervivientes. Noche de Conexión Honduras en Telecinco. El espacio muestra el desembarco de Laura Matamoros de nuevo en las playas hondureñas como concursante repescada. A continuación, el programa celebra la primera jornada de las Olimpiadas de Supervivientes, en la que los concursantes tienen que enfrentarse a una serie de duros y espectaculares desafíos físicos que ponen a prueba su resistencia, su velocidad y su equilibrio.

Ronda a ronda, los que peores resultados logren son eliminados hasta llegar al ganador de cada playa, que va a poder disfrutar de una deliciosa recompensa. Además, la gala muestra cómo se encuentra Claudia en sus primeros días sin Mario, último expulsado.

La bronca que no se ha visto

Este jueves, Claudia y Mario tuvieron que despedirse en 'Supervivientes'. La pareja no sobrevivió a una nominación en la que ambos se jugaban su permanencia en el reality, pero fue él quien terminó abandonando la aventura por decisión de la audiencia. En la palapa les vimos abrazados y llorando al tener que decirse adiós, pero... ¿qué sucedió antes? La pareja tuvo una bronca.

Horas antes de la gala del jueves, Mario abre una lata para comer, pero esta no es del gusto de Claudia porque es de carne: "Yo esto no lo quiero sin arroz", se queja. Ella prefería la de melocotón, pero tal y como le dice su novio, la de melocotón está reservada para el día siguiente. La discusión no hace más que empezar.

"¿A ti te parece normal que tengamos dos latas, una que una se mezcle con el arroz y la otra no y hoy, que no hay arroz, se coja la que justamente es para mezclar con el arroz?", le recrimina Claudia a su novio. "¿Y es mi culpa?", reacciona él. Parece que ha habido un malentendido a la hora de abrir la lata que tocaba y Mario le dice "puede que tengas razón, pero, ¿por qué lo pagas conmigo?"

Claudia considera que su novio debería conocerla a la perfección como para saber que no va a comerse eso sin arroz y por eso se enfada tanto con él. La cosa va a más y la pareja acaba enfadada y separada cuando ella le insiste en que no piensa comer. Más tarde, la pareja se reconcilia y se funden en un abrazo.

El mensaje de Jorge Pérez

Uno de los colaboradores de Conexión Honduras es Jorge Pérez, exganador del reality y famosos que defiende a capa y espada un estilo de vida saludable basado en el ejercicio y la buena alimentación. En su Instagram es habitual ver cómo el exguardiacivil y modelo comparte sus rutinas de entrenamiento, así como da consejos con los mejores tips para lograr objetivos a la hora de ejercitarnos. En los stories que ha colgado este domingo se ha mostrado entrenado con una mochila cargada de mancuernas para generar lastre en su peso a la hora de hacer dominadas.

El inconveniente es que el sobreesfuerzo al levantar sus 95 kilos (más lo añadido) ha generado que se haya hecho heridas y ampollas en ambas manos.

Todo esto lo ha contado el propio Jorge Pérez en el stories. Un vídeo en el que también ha confirmado que esta noche estará en Conexión Honduras donde el público podrá ver un evento único, las primeras olimpiadas de Supervivientes.