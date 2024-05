Joaquín Prat ha hablado abiertamente sobre sus próximos planes de futuro y cómo los afrontaría. Toda esta reflexión ha llegado después de que en su programa, 'Vamos a ver', se discutiese sobre el estilo de vestir de Ángel Cristo y Kiko Jiménez. Ambos concursantes de Supervivientes siguen defendiendo los bañandores turbo, cada vez más escasos y raros de ver.

"A mi me encanta y es verdad que casi nadie se lo pone por complejos", señalaba Kiko, mientras que Bárbara Rey le buscaba un beneficio. «Son todo ventajas, te pega el sol como tiene que ser y las novias los agradecen".

Ante estas insinuaciones, Joaquín Prat se mostró tajante. "Es una cuestión de comodidad", afirmó, añadiendo: "Me parece antiestético, yo no lo compro". Uno de los motivos que esgrime es la falta de cuerpo para lucir un bañador así, algo que Kiko y Ángel no tienen problema. "También os digo una cosa, los dos tienen cuerpo para llevarlo. Eso me lo pongo yo y estamos jodidos".

Ante los continuos comentarios, le animaron a Joaquín a probarse uno, a lo que él contestó que "no vuelvo a presentar en la vida", sentenciando su futuro. De esta forma, el presentador se asegura que nunca le verán con un bañador de ese estilo.

El enfado de Joaquín Prat

Las novedades sobre el caso Luis Rubiales originaron un llamativo momento en la última entrega de 'Vamos a ver'. Joaquín Prat explotó ante los datos sobre este investigación, dando un contundente discurso contra “los corruptos” que buscan beneficiarse de los contratos de la administración pública: "Es increíble".

"Abres los periódicos hoy en día y ves una cantidad de gente que por esto o por lo otro, porque estaba coincidentemente en un lugar donde se adjudican presupuestos, le acaba cayendo a una entidad porque estaba administrada por un hermano...”, empezó diciendo el presentador del espacio matinal de Telecinco.

Instantes después de estas primeras palabras, Joaquín Prat matizó de que estas palabras no iban por Rubiales, añadiendo que "no cabe un chorizo más" en nuestro país antes de concluir sus palabras al respecto.

“Yo pensaba que esto se había acabado, y cada vez hay más chorizos en España. Los que somos decentes estamos hasta los cojones”, sentenció el comunicador bastante indignado antes de pasar al siguiente tema.