Hace ya diez años que AMC se encontraba en lo más alto del podio de las series. En 2013, se emitió el final de Breaking Bad. Dos años más tarde, nos llegó el de Mad Men. The Walking Dead se nos fue hace poco, pero para muchos ya ni siquiera estaba. Better call Saul ha permitido a la cadena seguir manteniendo su hueco en el trono, pero ésta acaba de llegar también a su final. Era la hora de renovarse o morir ante la cada vez más apabullante cantidad de títulos estrenados en la competencia. Y el universo literario de Ann Rice y su terror gótico parece que va a ser una de las apuestas de la cadena para dejar de vivir de las rentas del pasado. La primera temporada de Entrevista con el vampiro se ha terminado de emitir esta semana en los Estados Unidos, mientras que España llevamos tres episodios que están disponibles en Amazon Prime. Pero no nos van a dar mucha tregua, ya que el 23 de febrero llegará a nuestro país la otra adaptación de otra de las sagas de la misma escritora, Las brujas de Mayfair. Los seguidores de la novelista saben que alguno de sus libros llevó a cabo un cruce entre ambos universos de ficción y los guionistas de la serie nos prometen que aquí los tendremos también. ¿La proximidad de fechas entre las dos puede ser una pista de que los veremos antes de lo que creemos?

La serie acomete una serie de cambios sobre el material original que seguramente hará que los de siempre se rasguen las vestiduras y pongan el grito en el cielo, pero el libro que adapta fue escrito ya hace la friolera de cincuenta años. Había que adaptarse a los nuevos tiempos y era necesario hacer ligeros cambios en la estructura de la narración para que todo encajara y evitar las incoherencias. Porque una de las decisiones creativas (no sé si decir más arriesgadas porque es algo cada vez más habitual) ha sido el cambiar la raza de Louis de Ponte, aquel personaje que en la gran pantalla interpretaba Brad Pitt. Louis es aquí afroamericano. Jacob Anderson, la cara más conocida del ejército de los Inmaculados de Daennerys en Juego de Tronos, es quien asume el rol. Louis es el narrador de la historia, el entrevistado que da título a la novela de Ann Rice, y que cuenta a un periodista cómo ha sido su centenaria existencia en el bando de los chupasangres.

Cambiar la raza del personaje, planteaba toda una serie de incoherencias argumentales respecto a la novela. Louis era en la novela el señor de una plantación con esclavos en Luisiana antes de ser convertido en vampiro por Lestat a finales del siglo XVIII. La raza del personaje no hubiera sido un problema si esto fuera un capítulo de Los Bridgerton, pero no es el caso. Los guionistas han avanzado en la línea temporal y sitúan la transformación de Louis a comienzos del siglo XX y, en lugar de una plantación, su familia lo que tiene son varios burdeles en Nueva Orleans. Solo así se puede explicar el origen de su fortuna en un momento en que las personas de su raza y en el sur de los Estados Unidos estaban abocadas a la marginalidad.

Este cambio temporal abre la puerta a otras innovaciones argumentales, al situar en nuestro presente el momento en que tiene lugar la entrevista que da título a la novela. Para subrayar esta cercanía en el tiempo, el encuentro entre el vampiro atormentado y el periodista se produce en plena pandemia en lo alto de un rascacielos de Dubai. Lo único que me saca de la historia son aquellas alusiones a que los dos personajes ya mantuvieron otra entrevista en el pasado en San Francisco en los años 90. Quizá sea la manera de rendir homenaje a la película de Neil Jordan, pero a cada alusión a esa primera entrevista parece como si esto fuera una continuación de aquella, cuando se trata de una historia nueva. Un reboot. A lo mejor es lo que tratan de transmitir cuando queman todas las cintas de aquella primera entrevista. Ups, ¿esto es un spoiler?

Los cambios aparentemente son de tal calado que, al principio, da a uno la sensación de que no reconoce el universo de Ann Rice en la historia que le están contando y que daría igual que la serie se llamara de otra manera y no Entrevista con el vampiro. A medida que va avanzando la trama, vemos que no es así. La esencia permanece. Al final nos están contando la misma historia. La serie se habría convertido en algo innecesario si hubiera sido demasiado fiel a la novela, porque al fin y al cabo para eso ya teníamos la película de los 90. Y, aunque Ann Rice falleció a finales de 2021, parece que tanto ella como su hijo estuvieron muy implicados en la adaptación a la pequeña pantalla de sus novelas. Aunque en los primeros momentos no puede refrenar su sed de sangre, Louis sigue siendo la pesadilla de los veganos, no quiere alimentarse de humanos, pero lo hace con animales. Lo que tiene que pasar acaba pasando, aunque de otra manera.

En el tercer capítulo, emitido esta semana en España, ya se nos ha avanzado la llegada de Claudia, ese vampiro atrapado en el cuerpo de una niña que en la gran pantalla lanzó al estrellado a Kirsten Dust y que aquí está interpretada por Bailey Bass, actriz que también supone un cambio en la raza del personaje.

En esta puesta al día de la historia, los guionistas han podido ir más allá en la relación entre Lestat y Louis y su relación homosexual. Tanto en la película como en la novela, quedaba más bien insinuada, pero no de una manera tan explícita. En las novelas de Ann Rice los vampiros no pueden tener sexo, aunque la sexualidad está muy presente en su obra. La sangre era el equivalente al sexo. La relación de Louis con su hacedor es una de esas relaciones tóxicas de libro y es más que evidente que Lestat le manipula y abusa de él a su antojo. Los personajes son mucho más pasionales. Desde el despecho todo es más desgarrador y hay una relación amor/odio entre los dos que siempre ha estado ahí.

Para interpretar al vampiro más famoso de la saga literaria, el actor elegido ha sido Sam Reid, un actor desconocido cuya carrera podría dar la campanada si la serie cuaja. Cuando en los años 90 se llevó a la gran pantalla la novela de la escritora, causó cierta polémica la elección de Tom Cruise para encarnar a Lestat. La propia Ann Rice trató de boicotear este fichaje, aunque más tarde, cuando vio el resultado final, admitió que se había equivocado. Reid no tiene el caché que tenía Cruise cuando interpretó la película y no lo digo como un reproche para el actor, sino porque eso le permite llevar a su personaje a extremos que la gran estrella no Hollywood no podía hacer. Es mucho más despiadado y amoral y puede protagonizar escenas mucho más explícitas. AMC vuelve a recuperar con Lestat la figura del antihéroe, que tan de moda estaba cuando sus series eran acontecimientos. Un personaje que viene a ocupar un puesto reservado a Tony Soprano, a Walter White o a Don Draper. El primero es de HBO, pero los otros dos son personajes de la casa,

Quizá dentro de unos años, se harán debates sobre quién fue el mejor Lestat de la historia, como se hace con James Bond. Yo sigo viendo a Tom Cruise cada vez que pienso en el personaje, pero admito que aun queda mucha serie por delante y que el protagonista de la primera novela era Louis. El protagonismo absoluto de Lestat llegaría a partir del segundo y el resto de personajes pasarían a ser secundarios. La primera temporada ni siquiera abarca el primer libro. El séptimo y último episodio acaba con Louis y Claudia preparándose para irse a Europa, aunque en esta línea de tiempo el viejo continente se encuentra inmerso en la Segunda Guerra Mundial. La segunda temporada ya está aprobada (aunque hoy en día eso desgraciadamente no es garantía de nada) y todo apunta a que con ella se completará la adaptación de la novela completa. ¿Se trasladarán estas licencias creativas al resto de las novelas?

En estos primeros episodios ya hemos oído los nombres otros vampiros que, más adelante, tendrán un papel relevante en la saga como Marius o Akasha (la madre de todos los vampiros). Hasta dónde llegará la serie en la obra de Rice dependerá de la audiencia, es obvio. Los mejores libros son los dos primeros y la saga cayó en picado a partir del quinto. Aunque las novedades argumentales planteadas nos dejan entrever que no van a seguir a pies juntillas todo el material literario y aun pueden sorprendernos. En unos días llegará la adaptación de Las brujas de Mayfair y el Inmortal Universe, como han bautizado en la cadena a esta nueva línea de series, seguirá creciendo.