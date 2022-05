Este viernes 27 de mayo llega a Netflix la primera parte de la temporada 4 de 'Stranger Things'. Y a pocos días del estreno, el servicio de streaming ha lanzado el tráiler final de los nuevos capítulos que prometen ser los más oscuros, aterradores e impactantes de la ficción hasta la fecha.

El oscuro nuevo adelanto de la ficción sobrenatural de los hermanos Duffer muestra como sus protagonistas, lo que aún se han quedado en Hawkins, tendrán que hacerle frente a Vecna, el monstruo más mortífero y temible salido del Upside Down.

"No vayáis de valientes. Huir no es ninguna deshonra", aconseja una misteriosa voz a Mike Wheeler, Dustin Henderson y Lucas Sinclair que están a punto de enfrentarse a una temible criatura... en una de sus habituales partidas de Dragones y Mazmorras. Después de que el dado poliédrico salga volando por el tablero, se superponen diferentes imágenes de un infernal Upside Down teñido de rojo en el que el grupo de amigos tendrá que encarar a la temible criatura que se alimenta de sus miedos.

La nueva entrega, que retoma la serie seis meses después de la épica batalla en el centro comercial Starcourt, se divide en dos volúmenes. Así, la primera tanda de 7 episodios llegará a Netflix este 27 de mayo y la segunda, de tan solo dos capítulos, el 1 de julio.

Como ya han revelado los tráilers anteriormente publicados por Netflix, aunque Eleven, que ha perdido sus poderes, y Will Byers abandonaron Hawkins para empezar de cero en un lugar sin tantos recuerdos traumáticos, se verán obligados a unirse a su pandilla para combatir a las oscuras fuerzas que acechan desde el Upside Down.

Además de Vecna, el último avance publicado por el servicio de streaming adelanta la difícil llegada al nuevo instituto de algunos de sus preadolescentes protagonistas. Así, imágenes de animadoras, partidos de baloncestos y discotecas en patines se funden con enérgicas escenas de explosiones, disparos y persecuciones.

Esta nueva entrega, que es el inicio del final de la serie después de la confirmación de que la quinta será la última temporada, reúne en su elenco a los nuevos intérpretes Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund y Tom Wlaschiha.