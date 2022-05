Exaltación de los sentidos

Pocas veces una exposición ha despertado tanto mi curiosidad y mi interés como esta última edición de Las Edades del Hombre en Plasencia. Y en pocas ocasiones puedo decir que una muestra ha superado con creces las expectativas que me habría creado. No solo por la excelente organización, sino porque cada sala está pensada al milímetro . Solo decir que estuve dos horas y media recorriendo Las Edades del Hombre y se me hizo corto.

El sistema de las audioguías que se te descargan en el móvil es muy cómodo, aunque quizá la duración de los audios es extensa. No se hace pesado el recorrido y hay esculturas, documentos, libros, planos, mapas, tablas y cuadros cuya valía artística e histórica se te revela a poco que los contemples. Las Edades del Hombre entra también por el olfato y el olor a cedro se ha manejado como elemento expositivo. Lo que más me gusta es que no hay obras estrella: todo tiene su razón de estar expuesto. Efectivamente, la firma del artista tiene su peso, pero junto a los trabajos de José de Mera, Luis de Morales, El Greco o Zurbarán, hay auténticas maravillas, muchas de autores anónimos. Así en la sala donde se encuentra un gran retablo y otras obras de Luis de Morales, con esas pinceladas que tocan el corazón, hay otras más modestas, como una huida a Egipto, anónima, que se encuentra habitualmente en la iglesia de Santa María de Garrovillas de Alconétar. La había echado en falta hacía unas semanas y este sábado fue una alegría verla en aquel sanctasanctórum del arte en que se ha convertido la catedral de Plasencia. Me fijé en la profusión de obras de pequeños municipios extremeños con las que se conforma la expo. Tenemos auténticos tesoros en las pequeñas iglesias y ermitas de nuestros pueblos extremeños. Están todo el año esperando nuestra visita, aunque durante unos meses haya la oportunidad de ver muchas unidas por un hilo conductor. Vayan a ver Transitus. No saldrán defraudados.