El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se muestra muy preocupado con el repunte de los hechos delictivos protagonizados por menores y señala que esa inquietud también existe en el Gobierno del país. El aumento de delitos durante el puente de todos los Santos en las provincias de Sevilla y Málaga es solo la punta del iceberg de una tendencia que parece ser más clara: la incorporación a la delincuencia a edades cada vez más tempranas. Mira que me hace poca gracia Halloween. Ahora ya ninguna: aprovechar la costumbre yanqui del ‘truco o trato’ para cometer robos con violencia sobre otros jóvenes con caretas, disfrace, armas blancas y objetos contundentes, ya me parece que no tiene nada que ver con ninguna tradición.

La prevención y la educación son las únicas herramientas que tenemos para evitar que nuestros menores se pierdan en estos caminos tenebrosos. Recuerdo que estudiaba de pequeño una asignatura que se llamaba ‘urbanidad’ y también que la familia se ocupaba de mostrarnos cómo conducirnos en sociedad. Los padres educaban entonces. E incluso, cuando un niño o niña cometía en público alguna tropelía, cualquier adulto tenía la autoridad moral de afearle la conducta, ante el aplauso general. Si ahora mismo reprendemos a un niño en la calle por una falta de educación nos arriesgamos como mínimo a una contestación airada. Es muy doloroso ver cómo esta generación se deja hipnotizar por las pantallas digitales mientras la vida transcurre ajena con su belleza infinita. Las de ahora son, en algunos casos, infancias robadas. Tampoco quiero olvidarme de la responsabilidad de los adultos que abusan de menores o los sumergen en el mundo de las drogas. También estos delitos graves están al alza. Aún no sé en qué nos hemos equivocado, pero es un error estructural, de raíz. Todos somos responsables. O lo atajamos cuanto antes o veo de nuevo una generación con ‘El Torete’ como referente vital. Ojalá me equivoque.