A vueltas con Kit Digital

Siempre he sido escéptico con los programas de ayudas públicas, que son en algunas ocasiones ejemplo de aquello de mucho ruido y pocas nueces. Sin embargo, la semana pasada la mesa redonda sobre el programa Kit Digital promovida por la Cámara de Comercio de Badajoz y desarrollada en nuestra hemeroteca, me ha abierto los ojos sobre esta iniciativa. No será la panacea, pero sin duda va a significar un empuje importante a nuestro tejido productivo más necesitado de digitalización. El Periódico Extremadura se convierte con estas mesas redondas no solo en fedatario público, sino además en generador de actualidad para nuestros lectores. La altura de los ponentes fue estratosférica y, lejos de ser complacientes, mostraron con vehemencia sus puntos de vista, en ocasiones discrepantes.

El traído y llevado Kit Digital no es más que un programa de ayudas del Gobierno con 3.067 millones de euros procedentes de los conocidos Fondos NextgenerationEU. Están abiertas tres convocatorias diseñadas para modelos empresariales concretos y con soluciones para diferentes aspectos, desde el comercio online hasta la gestión de insumos. Estamos viviendo un proceso de inmersión en lo digital imparable. Las ventajas del certificado digital para cualquier trámite administrativo son evidentes para cualquiera y la seguridad informática es otro de los caballos de batalla para las empresas, pues nadie está a salvo de ciberataques. Me gustaría poner el foco sobre las posibilidades que se abren para nuestros empresarios agroalimentarios rurales, puestas de manifiesto por los ponentes, ya que la calidad de nuestros productos es espectacular y solo necesitan entrar en esa plaza pública que es internet para que demanda crezca exponencialmente. Es una gran oportunidad para retener talento en Extremadura y fijar población en nuestros pueblos. Que así sea.