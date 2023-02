Para sentirnos orgullosos

Este sábado celebramos con toda la solemnidad que se merece el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura en su Asamblea. Se trata de una efeméride de gran importancia, porque la puesta en marcha de la autonomía política de esta comunidad autónoma es un hecho decisivo de su historia del que debemos sentirnos todos orgullosos. Hace cuatro décadas, las extremeñas y los extremeños se dotaron del instrumento jurídico y político básico para la construcción de su presente y de su futuro. Con la mirada puesta en su historia y sus raíces y, al mismo tiempo, en la modernidad, el futuro y el bienestar compartido.

Extremadura es un gran ejemplo de las oportunidades que la aprobación de la Constitución de 1978 abrió para las nacionalidades y regiones a través del autogobierno y la autonomía política. Los 44 años transcurridos desde la aprobación de nuestra Carta Magna no han pasado en balde: en este tiempo, el Estado autonómico ha contribuido de manera decisiva al progreso económico y social de España. Extremadura no es una excepción. Lo señala acertadamente su Estatuto cuando recoge jurídicamente la forma de vida de esta comunidad autónoma y cuando establece asimismo sobre qué ámbitos debe impulsarse la actuación de los poderes públicos para que dichos elementos sean valor y riqueza, y no causa de desigualdades.

En un momento en que la polarización emerge en todos los niveles políticos, debemos ser conscientes de que las amenazas a la democracia son una realidad, porque se pone en entredicho a la política como mecanismo de ordenación de la convivencia. Por ello, debemos ser vigilantes y proactivos ante estas amenazas que se ciernen sobre las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Es por ello que hoy, más que nunca, hay que apostar por la política útil, la que se basa en el respeto, el diálogo y la confianza mutuos, la que apuesta por colaborar y cooperar entre diferentes, la que escucha y la que pacta. Debemos rechazar el conflicto, la confrontación, la polarización y el enfrentamiento; apostar por la democracia, defenderla y protegerla sin descanso. Y una buena forma de defender y proteger nuestra democracia es defender y proteger nuestras normas básicas de convivencia plasmadas en la Constitución y los Estatutos de autonomía.

Extremadura, gracias al trabajo llevado a cabo por sus hombres y mujeres a lo largo de estas cuatro décadas, es hoy un referente democrático y social para el conjunto de España

Los representantes de la ciudadanía en la Asamblea de Extremadura son conscientes de que los objetivos comunes de esta comunidad deben tener siempre presente todo aquello que hace 40 años se puso negro sobre blanco y que es la base más profunda del proyecto autonómico que contemplamos hoy, basado en la democracia, la paz y el futuro compartido de los extremeños y las extremeñas. El Parlamento es el centro de la deliberación y decisión de los asuntos públicos, el lugar en el que se expresa el pluralismo social; el Parlamento cumple la función de encauzar los conflictos, representar los distintos intereses existentes en la sociedad y acordar soluciones aceptables por todos. Es donde se forman los acuerdos y consensos a través de los que se conquistan derechos, se da seguridad y bienestar a los ciudadanos, que son el mejor capital con el que se puede contar.

El Estatuto de autonomía de Extremadura ha contribuido de manera fundamental a que todos los extremeños y extremeñas se sientan orgullosos de su tierra; una tierra repleta de belleza, hospitalidad y cohesión, y una ciudadanía que tiene una clara conciencia de pertenencia y que muestra con orgullo sus raíces. Extremadura, gracias al trabajo llevado a cabo por sus hombres y mujeres a lo largo de estas cuatro décadas, es hoy un referente democrático y social para el conjunto de España. ¡Enhorabuena y a por otros 40 años de Estatuto!