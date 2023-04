¿Y qué hago en política?

Apenas llevo unos días de precampaña electoral, y ya he podido sentir en primera persona el contacto con tantos vecinos y vecinas deseosas de transformar realidades en sus barrios y pedanías. En especial, he percibido las condiciones de vida de personas en situaciones de vulnerabilidad, como ciudadanía destinataria de políticas de igualdad y bienestar social. Así, resulta fácil entender que la Política -en mayúsculas- sea el mejor «salvavidas» para quienes pretendan mejorar sus procesos vitales hacia la consecución de metas particulares. Tales realidades resultan injustas socialmente para muchos de quienes tenemos una vida acomodada y garantizada por el acceso a los recursos públicos normalizados (educación, sanidad, servicios sociales, etc.), y que tenemos conciencia social de quienes malviven en riesgo de pobreza y exclusión en nuestros términos municipales.

Cuando caminas con los ojos y el corazón abiertos por las calles y plazas de cualquier pueblo o ciudad, comprendes mejor que hay ciudadanía interesada en acompañarte en ese diálogo para el progreso social y democrático. Quizás algo habitual para quienes hemos ejercido de sociólogos, pero ahora desde el compromiso político. Hoy, soy más consciente de la importancia de participar en lo público, con vocación de servicio a la ciudadanía, para igualarnos en derechos y libertades constitucionales. Este movimiento de tránsito desde la participación civil hacia una tarea política en una institución de gobierno municipal representa la oportunidad de pensar y desarrollar un nuevo modelo de ciudad, en mi caso, Badajoz, la urbe más poblada de Extremadura, con sus desafíos y amenazas, fortalezas y amenazas. En definitiva, explorando acciones políticas encaminadas a mejorar la vida de todas las personas que pensamos, sentimos y actuamos de forma diferente, pero en un espacio público compartido. Tengo familiares y amistades que me han apoyado en tal decisión meditada y no exenta de conflictos, desde el primer momento que me ofrecieron incorporarme como independiente a la candidatura del PSOE. En este momento, tengo otra visión y misión que adquiere más significado social cuando te cruzas con el vecindario y te motivan a cambiar políticamente hacia un nuevo tiempo para Badajoz. La fiesta de la democracia se renovará el próximo 28 de mayo, y será la jornada crucial para conmemorar que convivimos en un Estado democrático de derecho en que los poderes públicos asumen una posición activa prestacional con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía con independencia de las distintas situaciones económicas y sociales. Uno de los motivos personales de mi incorporación partidista ha sido cooperar en el refuerzo de la Política. Observo como sociólogo la creciente desafección política entre determinados grupos sociales, principalmente entre la población juvenil. Si bien es cierto las personas jóvenes tienen conciencia social de las problemáticas comunes con otras generaciones, pero en ocasiones se sienten olvidados por quienes nos representan en las instituciones públicas. Por eso, quiero contribuir con mi experiencia profesional y conocimiento científico a prevenir posibles crisis de la democracia, desde el espíritu de rebeldía inteligente para combatir tanta panicofilia. Pero este concepto corresponde a otro artículo de opinión... Observo como sociólogo la creciente desafección política entre determinados grupos sociales, principalmente entre la población juvenil Quisiera introducir la siguiente metáfora -si me lo permiten los lectores-, desde la experiencia propia como montañero o similar. Y es que la acción política puede ser como la subida a una montaña, pues sabes dónde está la cima, su altura y las variadas dificultades en la ascensión, llegando a quedarte sin fuerzas mentales ni físicas para coronar en ocasiones. Pero es un reto más en la vida, que encaras con la suficiente resistencia corporal y con la satisfacción de cada paso junto a otras personas que proyectan lo mismo; siendo el trabajo en equipo fundamental para divisar con respeto el horizonte desde lo más alto, si es posible. No olvidemos que todas las personas llevamos mochilas, propias y ajenas, pero se pueden alcanzar cumbres si superamos cada pico, cresteando con seguridad, mirando constantemente hacia arriba y abajo. Y si no puedes por la fatiga, quédate con el gusto de un nuevo intento en otro momento, con otras personas o las mismas si cuentan con tu confianza plena. En la Política sucede algo similar a esta disciplina deportiva, como un estilo de vida y una forma de experimentar e interpretar el mundo desde unas posiciones para mejorar entornos con sentido común e inteligencia colectiva. Concluyo con un desiderátum entre quienes acabamos de aceptar el reto de la Política de cara al 28-M. La aspiración de estimular más la democracia participativa, la movilización social para consolidar una cultura democrática que impida dar voz a los agoreros y extremistas que desean el máximo poder político para usurpar la legitimidad al sistema democrático. Las urnas representan la voluntad de un pueblo, como el español, que resistió los desastres de una dictadura durante cuatro décadas, y que aún conservamos en nuestra memoria histórica. Quizás sea la huella indeleble en las generaciones presentes y futuras para confiar en la democratización de España. *Sociólogo y miembro independiente de la candidatura del PSOE en Badajoz.