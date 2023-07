La abolición salva vidas

Este año se cumplen 10 desde que Naciones Unidas decidió decretar el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, «con la clara intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos, acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial».

En Adhex llevamos denunciando esta situación el doble de años y más. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos poco más o menos como al principio. Alerta la ONU, en la campaña que ha lanzado este año que la lucha contra la trata está decayendo. Que cada vez se detectan menos mujeres víctimas, especialmente en los países en vías de desarrollo, y que se han reducido, globalmente, las condenas desde 2020 en un 27%. Es decir, cada vez es más impune el delito. Su lema de campaña, en este 2023, es «Llegar a todas las víctimas de la trata sin dejar a nadie atrás». Porque víctimas hay muchas, en todos los países del mundo, y son invisibles.

Nuestra Asociación también aprovechamos este día, este mes de julio, para ir denunciando la realidad de la trata en nuestro país a través de una campaña en nuestras redes sociales. Este año hemos querido poner el foco en la abolición de la prostitución. No es la primera vez, quienes nos conocen bien saben que hace años nos declaramos abolicionistas y siempre que tenemos ocasión lo reivindicamos.

Nadie, a estas alturas, puede negar la imbricación de la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Nos prometieron al inicio de la legislatura recién terminada, desde el Ministerio de Igualdad, una ley abolicionista que, para quien no lo sepa, ya está incluso redactada por un grupo de expertas juristas de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución –PAP–. También la Ministra, a bombo y platillo, anunció la inminente aprobación de la Ley Integral contra la trata. Una exigencia de todas las organizaciones expertas en la atención a víctimas para dar cobertura y protección a las mujeres. Organizaciones de todos los signos, feministas, vinculadas a la iglesia o no, juristas, asistencialistas…Es decir, las entidades que conocemos el calvario.

La Ley Integral y el proyecto de abolición de la prostitución quedaron al fondo del cajón de la Ministras que bien tuvo otras prioridades que legislar; algunas con gran desatino. Todo hay que decirlo.

Nada se ha hablado en la reciente campaña electoral sobre esto. Sí que ha habido, y los hay, intentos de blanquear la prostitución. Baste recordar el infame inicio de su campañaen un burdel de la candidata que no nombraré. Alimentando a la bestia.

Si millones de mujeres y niñas están siendo esclavizadas en todo el mundo es porque millones de puteros, también en todo el mundo, lo están demandando.

No vamos a permitir este lavado de cara, que algunos partidos y organizaciones, que se denominan progresistas, quieren hacer denominando a esta violencia «trabajo sexual». Algunas de las cuestiones que estamos planteando en las redes sociales estos días, de forma directa son: ¿Conoces alguna profesión en que entre el 60 y el 80 por ciento de sus trabajadoras sufran violencia a diario? Intentamos que cada persona se haga una reflexión: si tu hermana es peluquera o médica, ¿te pondrías en sus manos? Si su «trabajo» es la prostitución, o la pornografía, reclamarías sus «servicios». Léase hermana, hija, madre o prima.

Nadie, a estas alturas, puede negar la imbricación de la prostitución y la trata de mujeres

Nuestra exigencia ya es una realidad en países como Suecia, Islandia, Noruega o Francia. Donde los puteros son considerados delincuentes. Y así debe ser. Ya no vamos a rebajar las exigencias.

Queremos para nuestro país lo mismo. No podemos estar vendiéndonos como ejemplo de igualdad, si cada día, cada noche, en pisos, clubes, pantallas, hay mujeres sometidas a esclavitud sexual. Queremos lo mismo que en Suecia, una respuesta social de rechazo absoluto al putero. Donde, si un hombre es descubierto que ha pagado por violar, se verá obligado incluso a dejar su puesto de trabajo, por la condena social. Una sociedad donde los jóvenes no se plantean, en absoluto, acudir a la prostitución. Aquí, en España, se está incitando a chicos de 12, 13 años desde la pornografía.

La trata de mujeres y niñas, está presente aquí, en nuestro país, en nuestra comunidad. Y no, no siempre son jóvenes extranjeras, también nuestras adolescentes están siendo abusadas. Detrás de la puerta de su habitación, con su webcam o su móvil. En su cuenta de ONLY FANS, o en los vídeos que manda por mensajería instantánea. Permanezcan atentas/os a sus pantallas.

Y, porque como reclama la Organización de Naciones Unidas, no podemos dejar a ninguna víctima atrás, ni a las de fuera, ni a las nuestras, exigimos la abolición de la prostitución ya. Sin medias tintas, sin caritas sonrientes de beneplácito. Sin disfraz, ni comedia. Es un asunto muy serio que nos afecta a todas.

*Presidenta de ADHEX (Asociación Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura)