Nuevo curso escolar, segunda parte

A pocos días de recibir a nuestro alumnado, pues muchos que desconocen nuestra profesión piensan que los docentes estamos de vacaciones porque no tienen a sus hijos e hijas en guarda y custodia, los docentes ya estamos trabajando y planificando en tiempo exprés, todo un curso escolar, sin contar preparación de aulas a lomos de nuestros lomos, no se crean que nadie los hace.

"Los docentes de Primaria tienen las mismas horas de docencia directa, que no lectivas

Si el pasado artículo criticaba las medidas que sin memoria económica ni presupuestaria, sólo electoralista, anunció el anterior gobierno extremeño, que recordemos, no es que anunciara un partido político, fue el gobierno de Extremadura, y que debería ir más allá de los intereses políticos, aunque por desgracia no lo hiciera, y a los hechos me remito, la plantilla actual de los centros fue elaborada con la reducción horaria y ratios por el anterior gobierno, se ha quedado en aguas de borraja a ejecutar, es decir, nada de nada. Lo que debiera haber incidido directamente en un aumento de plantillas significativo, se ha quedado en trampas legales incluso interpretaciones lingüísticas y jurídicas.

No, los docentes de Primaria en su inmensa mayoría tienen las mismas horas de docencia directa, que no lectivas, que es la trampa que sin negociar, impuso el anterior gobierno y que ahora exigen al nuevo, ni los centros han visto desdoblado sus aulas de Infantil a 23 alumnos, al revés, han desplazado a kilómetros a alumnos para que se escolaricen en otros centros.

Quiero pensar que el nuevo Ejecutivo y una vez advertido de las promesas anteriores, que por ejemplo va a intentar suplir todas las necesidades de comedor escolar y conciliación familiar y laboral, otro anuncio electoralista de gratuidad del comedor escolar sin calcular consecuencias, intentará en su justa medida negociar de manera real, y no con brindis al sol, ejecutar lo que responsablemente un gobierno, y no un partido, me guardo lo de responsable, promete a su ciudadanía.

Aun así, la segunda parte, no desmerece lo prometido y no cumplido. Seguimos padeciendo los centros escolares y, especialmente, nuestros especialistas de Educación Infantil, la otra gracia gratuita y sin memoria económica que está ahogando precisamente a los especialistas más importantes en la vida de cualquier alumno.

Sí, es la inclusión de niños de 0 a 3 años en los centros escolares de Infantil y Primaria, que no tendría que haber generado ningún problema siempre y cuando, como se hacía en las anteriores escuelas de Infantil, se hubiese puesto al mando a una especialista del cuerpo de maestros de Infantil; pero no, se optó por la gratuidad y sobrecargar aún más a las y los ya saturados docentes que imparten Infantil, obligándolos no sólo a planificar el curso académicamente, sino además, y no sólo a los docentes de Infantil, a sustituir a los laborales de la etapa, lo cual, pudiera ser hasta ilegal y con escasa seguridad jurídica tanto por uno como por otro lado, sin contar al alumnado.

Muchos y nuevos retos tiene nuestro gobierno, seguramente rémoras y compromisos del equipo anterior, a ciencia cierta compromisos con el profesorado, al que hace años nuestro gobierno ha obviado, pues no es sólo el profesorado de Infantil, muchas especialidades están comprometidas, y mucho alumnado y familias pendiente de ello, y si no pregunten en FP.

En definitiva, pudiera ser que segundas partes fueran buenas, pero para eso, hay que esperar.