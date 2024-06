La cesura es el espacio o pausa dentro de un verso separando dos partes. Trasladando esta definición al terreno de la política, se podrían establecer paralelismos con muchas situaciones vividas en Extremadura en el tránsito entre los años de hegemonía del PSOE en la Junta de Extremadura y el Pacto de Gobierno entre el PP y la extrema derecha que estamos padeciendo durante este último año.

Y digo padeciendo, pues desde el respeto a los resultados electorales, a la aritmética parlamentaria que permite conformar gobiernos de mayorías, incluso a la ideología de los componentes y/o a sus programas electorales, hay determinados casos que solo se pueden comprender desde el resentimiento. Cuando no desde un complejo de inferioridad intelectual. O, en el peor de los casos, la ignorancia o la mala intención.

Otros artículos de Fernando Ayala Vicente Calle libre Minas Calle libre Calidad de vida Calle libre Crispar

Pongamos algunos ejemplos: ¿qué daño hacía el nombre de Tomás García Verdejo a unos premios de buenas prácticas escolares? Se trataba de una figura que no representaba ningún antagonismo: fue el director del colegio placentino El Pilar, así como Director General de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, cuando trágicamente falleció en un accidente de tráfico. Otra muestra significativa, como hemos podido leer de mezquindad, ha sido el cambio de las bases del Premio literario ‘Dulce Chacón’ de Zafra. ¿ era necesario ir en contra del espíritu por el que se gestó? Al igual que con Tomás García Verdejo, la figura de la escritora Dulce Chacón estaba íntimamente ligada a la defensa de los valores representados por la Memoria Histórica y Democrática. Quizás era eso lo que no encajaba a los nuevos responsables políticos. Han pretendido desdibujar los objetivos y los procedimientos por lo que este galardón ha sido conocido en toda España. En este caso, al menos no le han cambiado el nombre al Premio. Pero, intuimos que todo se andará…

¿Qué daño hacía el nombre de Tomás García Verdejo a unos premios de buenas prácticas escolares? Se trataba de una figura que no representaba ningún antagonismo: fue el director del colegio placentino El Pilar, así como Director General de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, cuando trágicamente falleció en un accidente de tráfico. Otra muestra significativa, como hemos podido leer de mezquindad, ha sido el cambio de las bases del Premio literario ‘Dulce Chacón’ de Zafra

Al PP parece ser que ya no le estorba Vox. Lo han aglutinado en sus actuaciones. Se han apoderado de sus mensajes destructivos dentro de lo que podría considerarse una OPA hostil.

Por estas razones es muy importante preservar la identidad. Ahora que tanto se emplea el apelativo de «zurdos». En unas ocasiones con carácter eminentemente descalificador, sin embargo, para los afectados con mucho orgullo, ya que desde la zurda se han conseguido, al menos impulsar, ejemplos como los que hoy hemos traído a colación. Así pues, cesura, paréntesis, pausa. Ese es el estado de la cuestión en la que nos desenvolvemos.

Unos tiempos en los que se trata de marcar la diferencia, ya lo hizo Monago en 2011 cuando a través de modificaciones, como llamar Parlamento a la Asamblea o con eliminación de buena parte de la tipografía institucional anterior.

En esta ocasión, parece ser, que son intentos de entrar en la Historia de la democracia extremeña con elementos que singularicen su forma de entender la batalla cultural y la lucha por la preeminencia de determinadas ideas ( lo que sea contrario al anterior)...

Suscríbete para seguir leyendo