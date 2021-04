La sección sindical de UGT del Área de Salud de Plasencia del SES ha pedido por escrito a la Consejería de Sanidad que ofrezca «las once plazas vacantes existentes en el servicio de Anestesiología y Reanimación del hospital Virgen del Puerto a los aprobados en el concurso-oposición convocado por el SES en octubre del 2019.

El sindicato ha señalado que el servicio cuenta con un total de doce plazas de Facultativo Especialista de Área en la plantilla orgánica aprobada por el SES y actualmente hay solo cuatro plazas ocupadas, tres por interinos y una por un profesional fijo.

Así, UGT ha reclamado que, una vez se publique la relación definitiva de aprobados de este concurso, se les oferten estas once plazas «con el fin de que se cubran todas y sean ocupadas realmente por sus adjudicatarios». Subraya que Sanidad no debería permitir que no llegaran a ocuparlas porque, tras firmar la posesión de esa plaza, se marchen «ese mismo día, en los siguientes, o a los pocos meses, en comisión de servicio a otros hospitales.