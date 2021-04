Plasencia mantendrá sus días festivos de feria en el 10 y 11 de junio, jueves y viernes respectivamente. El ayuntamiento considera que el cambio que se produjo el año pasado, con el traslado de los festivos para crear dos puentes, "no tuvo ninguna incidencia", por lo que este año no habrá cambios y el gobierno local está estudiando si es posible o no instalar "alguna atracción".

Así lo ha manifestado el alcalde, Fernando Pizarro, al señalar que, tras una reunión con el colectivo de feriantes, "nos hemos comprometido a estudiarlo". Así, lo que están viendo es qué medidas habría que poner en marcha, como el control de aforos y las distancias de seguridad y "si los espacios que tenemos cumplen".

Además, el ayuntamiento se informará sobre lo que indica la Junta de Extremadura al respecto de las atracciones y también está "viendo qué hacen otras ciudades".

Pizarro ha subrayado que el ayuntamiento tiene en este caso una doble responsabilidad, "por los feriantes, pero también por salvaguardar la salud de la ciudad".

No obstante, ha querido dejar claro que lo que no habrá es una feria al uso, con aglomeraciones a la hora de las cañas o en el ferial, sino "un modelo de actividades", lúdicas y culturales, más parecido a la Noche Abierta y celebraciones similares, "con todas las medidas de seguridad. No hablamos de las ferias como las conocemos nosotros".