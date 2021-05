Tras trece años, la primera gran promoción de pisos en la ciudad de Plasencia ya está en marcha. Y no será importante no solo por los 150 puestos de trabajo que se van a generar durante su construcción, sino porque el proyecto de Gestyona permitirá ver viviendas en lo que hace 15 años se denominó PIR La Data, que nunca llegaron a materializarse.

La promoción Natura está integrada por dos bloques de viviendas de 31 y 39 viviendas con plaza ajardinada entre ambos en Plasencia. Son dos fases de viviendas protegidas en régimen especial. Las cifras son muy atractivas para cualquier comprador: El coste es de unos 100.000 euros con subvención de 10.000 euros, IVA ‘superreducido’ al 4% y una hipoteca de unos 80.000 euros. Las viviendas tienen terraza, 3 habitaciones, 2 baños completos, garaje y trastero. Por ley tendrán las mismas calidades que cualquier vivienda libre. La oportunidad es excepcional.

No será la única gran apuesta inmobiliaria en Plasencia. Está previsto que arranquen otras de la mano de las otras tres promotoras que tienen solares al lado.

El Plan General Municipal de Plasencia contempla en estos terrenos la construcción de 578 viviendas , todas en bloque y la mayoría de régimen especial ya que de las 7 manzanas que figuran sólo 3 se destinan a vivienda de régimen general y renta media.

Juan Carlos Cotallo de Cáceres director general de Gestyona, una empresa dedicada a la construcción de edificios y viviendas para residencia habitual en toda Extremadura, con más de 40 años de experiencia en el sector, explica las características de esta nueva promoción.

¿Por qué es tan importante ser propietario en Extremadura?

Es fundamental, si no fuese por la cultura de propiedad que existe en toda España, durante la crisis gran parte de la población se hubiese visto en la más absoluta pobreza. Como la economía es cíclica y va a haber más crisis, ser propietario va a ser vital para la clase media extremeña. Por poner un ejemplo, un pensionista con una pensión media de unos 800 euros como tenemos en Extremadura, no puede asumir el pago de 400 o 500 euros de alquiler. Ni tampoco una familia con hijos y que alguno de los miembros se quede en paro y se le agote la prestación. Es una imprudencia no estar preparado para esa situación.

¿Vivienda nueva o de segunda mano?

Pues depende, la vivienda de segunda mano que es atractiva para las familias suele estar en el centro, pero no en un barrio deteriorado ni en un bloque con mal aspecto. Esta vivienda es cara, necesita de inversión en arreglos y adaptaciones y no suele tener buena financiación bancaria. Se necesita mucha liquidez para acceder a ella. Su mejor cualidad es que está bien situada. Su peor cualidad es que hay muchos servicios comunitarios que no puedes arreglar de manera individual, por ejemplo las tuberías generales, la fachada, los aislamientos, etc.

La vivienda nueva sin embargo es más asequible para la compra debido a su financiación y los pagos al promotor, y es una vivienda nueva adaptada a los criterios de construcción y la legislación vigente. En concreto a los criterios de eficiencia energética, aislamientos térmicos y acústicos, ventilaciones con efectos sanitarios, comunicaciones por cable, materiales, etc.

Para una vivienda del mismo precio en vivienda de VPO en régimen especial se necesita del orden de 15.000€ más de ahorro, eso teniendo en cuenta que la vivienda de segunda mano no necesite reforma (cosa poco habitual). También tiene otras desventajas como las tuberías viejas, aislamientos antiguos y deficientes energéticamente hablando, sistema eléctrico antiguo, etcétera. Pero lo más importante es que tienes una garantía, en la vivienda de segunda mano te lo juegas todo a ciegas totalmente.

¿Cuánto dinero necesita una persona para comprar una vivienda nueva?

Si hablamos de vivienda protegida una vivienda nueva en Régimen Especial con garaje y trastero tiene dos grandes ventajas a la hora de acceder a ella. La primera que tiene un IVA superreducido al 4% y la segunda una subvención de hasta 10.000€ por lo que, en 18 meses desde el inicio de obra, un comprador tiene que entregar 17.000€. Una vivienda de segunda mano del mismo precio tendría que entregar de forma inmediata unos 32.000€ si no tiene que hacer reforma, que es lo más probable, con lo que el importe sobrepasaría los 50.000 o 60.000€. ¿Cuánta gente en Extremadura menor a 30 años o 40 años tiene ese dinero ahorrado y disponible para poder comprar?. Los jóvenes tienen que tener una oportunidad de compra y gracias a estas viviendas, la tienen, si no para la gran mayoría serían imposible e irán pasando los años y aumentarán las dificultades.

¿Todo el mundo tiene acceso a las ayudas?

No, este tipo de ayudas están destinadas a gente joven que no tenga vivienda de VPO previa, básicamente menores de 45 años sin vivienda. En cualquier caso nosotros nos encargamos de toda la gestión en cuanto a la subvención se refiere para que el cliente no tenga que hacerse cargo de un montón de papeleo que normalmente no sabe gestionar.

¿La eficiencia energética de las viviendas ha cambiado mucho en los últimos años?

Muchísimo, las viviendas de hoy no se parecen en nada a las viviendas de hace 10 años. Esto es lo más difícil de transmitir al cliente, porque no se ve. La mayoría de los avances están dentro de las paredes, en la cubierta, en el consumo energético del edificio y vivienda. Imagina un coche de hace 10 años y uno totalmente nuevo que solo ves por fuera. Parece que más allá del diseño, no ha cambiado mucho, 4 ruedas, 4 o 5 puertas, en fin, todo muy similar. Pero por dentro, hay mucha evolución y mucha innovación, sistema de frenado de emergencia, piloto automático, detección de carriles, detección de coches por delante, a los lados y detrás, sistema de audio conectado con varios dispositivos... Pues con las viviendas es igual, las viviendas ahora mismo tienen red de voz y datos en todas las estancias, sistemas de aislamiento térmico y acústico potentes, placas solares, ventilación forzada, etc.

¿Qué hace Gestyona para ser diferente?

Para empezar. Cumplir, tenemos un compromiso especial con cumplir lo que prometemos, eso quiere decir, plazos, servicio, atención. Nuestra organización está muy orientada al cliente. En Plasencia hemos sido los primeros en empezar a construir después de 13 años de paralización del sector y es debido a nuestro compromiso con esa promoción y con nuestros clientes.

¿Por qué construye solo en Extremadura?

Gestyona es una empresa extremeña y creemos mucho en la especialización, la construcción tiene muchas particularidades y el cliente también cambia de un sitio a otro. Nosotros somos la mejor constructora de Extremadura porque pensamos siempre en cómo construir aquí, eso es muy difícil cuando haces un plan más amplio.

¿Qué se espera de la vivienda en el futuro?

Pues lo más inminente es que no habrá ayudas a la compra de vivienda nueva, por lo que las que se están construyendo ahora mismo serán las últimas con subvención. El resto sigue orientado en mejorar la eficiencia energética de los edificios más contaminantes. Con lo cual se va a hacer especial esfuerzo en mejorar esos edificios. Todavía no está claro qué coste tendrá para las comunidades esa mejora, pero la dirección clara es eficiencia energética. Europa nos lo exige y es normal porque no podemos tener un parque tan envejecido de viviendas.

¿Y en un futuro más lejano?

Yo creo que los entornos a las viviendas cambiarán, cada vez es más importante la persona, los espacios verdes. Actualmente nosotros nos estamos esforzando en crear grandes espacios verdes en los edificios que construimos porque sabemos que son necesarios. Pero creo que en el futuro eso ya no será necesario, el espacio verde invadirá todas las poblaciones y el asfalto pasará a segundo plano, será subterráneo o volaremos pero el asfalto tal y como lo conocemos desaparecerá.

¿Algo más que comentar?

Sí, volver a hacer hincapié en la importancia que tiene para los jóvenes el ser propietarios. No podemos depender de que las pensiones suban al mismo ritmo que los alquileres o que una persona joven deba tener ahorrados 50.000 euros para acceder a la vivienda. Tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad en que un bien básico y de primera necesidad esté al alcance de los jóvenes para que en el futuro puedan tener una vida mínima asegurada.

Síguenos en nuestra web / Síguenos en Facebook / Síguenos en Instagram

Contacta con nosotros: Teléfono: 681110389

681110389 Dirección: Avenida Sierra de Tormantos 16

Avenida Sierra de Tormantos 16 Correo: nclaros@gestyona.com

Estamos aquí: