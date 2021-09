"No puedo, ni quiero, dejar de cantar en directo, es lo que más me llena y lo que espero seguir haciendo". A sus 78 años y con más de 400 canciones a sus espaldas, aunque confiesa que tiene "la salud algo frágil", Pablo Milanés está de gira y, este sábado, actuará por primera vez en Plasencia para ofrecer un repertorio nuevo, sin olvidar las canciones de siempre.

"Me hace mucha ilusión, me gusta mucho Extremadura y será interesante llevar este repertorio de la gira Días de Luz, que tiene muchos temas clásicos y otras novedades, relativamente, más recientes. Pondremos en escena un formato sencillo, con piano (Miguel Núñez), chelo (Caridad R. Varona) y mi guitarra, así que espero que les guste".

Será a las 20.30 horas, en el teatro Alkázar y aún hay entradas disponibles en ladescontadora.com. En este escenario demostrará todo el bagaje que tiene a sus espaldas desde que comenzó a cantar siendo niño en la radio. Su primer disco salió en 1974 y no ha parado de componer y trabajar. De hecho, afirma que la pandemia no mermó su creatividad. "Creo que la pandemia nos ha cambiado a todos o nos ha afectado bastante en muchos aspectos, pero en mi creatividad no, al contrario, compuse un tema, Esperando el milagro, en el que reflexionaba sobre los desafíos que esta situación ha traído. Además, aproveché para recuperar algunas canciones antiguas que no había grabado nunca y componer otra a mis hijos pequeños".

En el 2019 salió su último disco, Mi habana y, en los últimos años, ha seguido colaborando con músicos destacados, como Chucho Valdés o Pancho Céspedes. Después de tantos años en la música, en estilos como el jazz, el bolero o la música tradicional cubana e importantes premios, señala: "En muchos sentidos sigo siendo el mismo, con las mismas inquietudes, aunque con menos energía, claro está. El tiempo va pasando y sentimos que nuestra esencia es la misma, aunque con más canas".

Pero no lo duda cuando se le pregunta qué le queda por hacer: "Espero poder seguir dando conciertos. Tengo la salud algo frágil, pero no puedo ni quiero dejar de cantar en directo, es lo que más me llena y lo que espero seguir haciendo. Y en cuanto al estudio, siempre quedan cosas por hacer, estamos ahora en la posproducción de un disco de salsa, del que pronto tendrán noticias".