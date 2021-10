Más de dos meses después de haber comenzado el curso escolar, el Ayuntamiento de Plasencia no ha concedido las becas de comedor. Es lo que ha criticado el grupo municipal Unidas Podemos, al señalar que, desde el 15 de septiembre, «está el dinero en los municipios» pero los solicitantes no tienen conocimiento del resultado, «nos dicen que ahora han llamado por teléfono a beneficiarios», ha apuntado su portavoz, Mavi Mata, pero afirma que no aparecen las listas en el portal de transparencia municipal, «ni las de este año, ni las de los anteriores».

Mata ha recordado que quienes optan a esas becas son personas con necesidad y ha pedido al ayuntamiento una mayor «organización» a la hora de realizar la baremación para que lleguen a las familias cuanto antes.

Por su parte, el ayuntamiento ha replicado que «sí hay noticia y además una buena noticia» porque las becas han aumentado este curso, de 45 a 55, con lo que la concejala del área, Mayte Díaz, ha señalado que «desaparece la lista de espera de las becas de comedor», ya que en la actualidad era de diez personas.

En cuanto al proceso de adjudicación, ha apuntado que todas las familias solicitantes que cumplan con los requisitos de las bases de las becas de comedor serán atendidas y «ningún niño que haya solicitado la beca y que cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria se quedará sin ella».

Lo que no ha especificado el ayuntamiento es cuándo se adjudicarán y harán efectivas.