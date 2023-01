Alfredo Moreno, que este martes fue proclamado precandidato del PSOE a la alcaldía de Plasencia en las primarias del partido que están en marcha, será proclamado oficialmente candidato este jueves.

Será después de que presente los avales y de que la comisión de ética se reúna y verifique que son correctos.

En este sentido, Moreno ha explicado que, aunque tiene de plazo hasta el día 31 para la presentación de los avales, lo hará este jueves por la tarde porque «no queremos seguir alargando el proceso de primarias», de forma que «el viernes empezaremos a trabajar».

Así, ha explicado que necesita que un mínimo del 12% de los militantes censados le avalen, en torno a 25 avales y, de momento, «habremos pasado de los cuarenta o cincuenta».

Una vez nombrado candidato, ha señalado que tienen hasta el 14 de marzo para celebrar la asamblea en la que se presentará la lista que concurrirá a las elecciones municipales para que la refrenden los militantes. No ha dado ningún nombre porque ha afirmado: «Aún no me he puesto con el tema de la lista».