Sergio López, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Plasencia, ha instado a los usuarios del parque de la Isla a hacer un uso correcto de las papeleras y contenedores situados a lo largo de todo el perímetro que ocupa.

El edil se ha hecho eco de las quejas recibidas por la acumulación de basura en las papeleras. Recuerda que los usuarios de las instalaciones no deben depositar los restos de sus actividades en las papeleras, y ha pedido que se utilicen los contenedores situados en las entradas del parque para tal fin, ya que no pueden colocarlos dentro porque «los camiones no pueden acceder por su peso para atravesar los puentes»

López ha explicado que los contenedores de las entradas no están llenos y que los restos que motivan las quejas se encuentran siempre amontonados alrededor de las papeleras, que no pueden abarcar «todo el volumen de los restos» que se generan con el «uso normal de los parques y jardines».

«La UTE de jardines realiza dos turnos de limpieza de todos los parques, uno a las 9:00 y otro a mediodía», ha detallado el concejal, que también ha explicado que cuando la acumulación de restos es demasiado abundante, se realiza una recogida extra de los mismos.

El ayuntamiento insiste en la importancia de seguir estas indicaciones para mantener los parques y jardines en buen estado, ya que «hacemos los programas delimpieza» pensando en un uso correcto de las instalaciones de recogida.