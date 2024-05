Un derribo en Plasencia deja un patio vecinal con acceso desde la calle

En la calle del Salvador de Plasencia, unas vallas metálicas separan la vía de una zona donde una constructora ha derribado casas en ruina. Lo surrealista es que los trabajos han dejado el patio de una vivienda con fácil acceso desde la calle, sin apenas protección.

Han sido los dueños de la casa los que han puesto un doble cerramiento provisional, a la espera de que se pueda levantar un muro y después de que varias personas accedieran a su patio.

"Siempre tenía abierta la puerta del patio, pero ahora me da miedo que alguien entre y me pegue un susto" Iluminada Sánchez — Propietaria de la vivienda con al patio sin protección

Iluminada Sánchez vive en la vivienda con su marido y cuenta que, un domingo, «mientras él se estaba duchando, entró un hombre y llamó a la ventana». Los vecinos también le han dicho que han accedido varios jóvenes a la zona. «Yo que siempre tenía abierta la puerta del patio en esta época, ahora no puedo, porque me da miedo que alguien entre desde la calle y me peque un susto».

Afirma que el constructor «se ha portado muy bien» y le ha informado de que no podía levantar un muro para aislar su patio porque el ayuntamiento no se lo permitía. «Me ha dicho que le tienen parada la obra porque dicen que ahí no había muro».

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el constructor para conocer su versión, sin éxito.

El ayuntamiento dice que el constructor placentino ha incumplido

Mientras, la concejala de Disciplina Urbanística, Belinda Martín, ha explicado que efectivamente el ayuntamiento tiene parada la obra, pero el motivo es que el constructor «pidió licencia para derribar tres viviendas, se le denegó el derribo de una y, en el de las otras dos, tenía que mantener las fachadas, sin embargo, ha tirado las tres enteras».

Zona del derribo en Plasencia, con el patio de la vivienda al fondo. / TONI GUDIEL

Por eso, se ha abierto a la constructora un expediente de disciplina urbanística y se le han concedido dos meses de plazo para regularizar la situación. Según la concejala, el tiempo ha pasado y no lo ha legalizado porque podía levantar fachadas nuevas, pero «presentó una propuesta de cierre de fachada con chapa y eso no cumple con el Plan de Protección Especial del Recinto Intramuros».

Según Martín, los dueños de la vivienda puedan solicitar la construcción de un cerramiento del patio o bien el constructor, que es el dueño del terreno, levantar una pared que se ajuste a la ley.

Sánchez y su marido llevaban más de cuatro años esperando el derribo, después de que parte de un muro cayera en su patio y también tuvieron parte de la casa precintada, hasta que llevó a cabo.

