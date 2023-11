Antonio Morán y el Ayuntamiento de Plasencia, a juicio por el "abandono" de una escultura

El escultor de Malpartida de Plasencia Antonio Morán y el Ayuntamiento de Plasencia se enfrentarán en un juicio por el estado de la obra que ganó en el 2010 el premio de escultura de Caja Extremadura y que está instalada al aire libre, en la plaza de Ansano. El motivo de la demanda presentada hace unos meses por Morán es el "estado de abandono" en que está la obra, a la que además "le faltan partes sustanciales".

Este miércoles ha tenido lugar en el juzgado una audiencia previa con las partes por si podían llegar a un acuerdo, pero no ha sido así. "El ayuntamiento había hecho una oferta, que nos parecía insuficiente y nosotros hemos hecho una contraoferta, pero no la han aceptado", ha explicado el escultor. Así, la juez ha fijado la vista oral para el día 17 de enero.

La petición inicial de Morán era la restauración de la obra, tal cual se creó y una indemnización de 50.000 euros por daños y perjuicios. Ahora, ha rebajado esa cantidad a 30.000 euros. Según ha señalado, el ayuntamiento está dispuesto a lo primero, pero no a la compensación económica.

El problema que subyace es que el ayuntamiento retiró de la obra, que muestra a un hombre mirando a otro que tiene la cabeza enterrada en la tierra, estructuras de metacrilato que la rodeaban y mostraban paisajes de arena. Se trata de "parte sustancial. El ayuntamiento ha destruido parcialmente el significante de la obra, lo que da significado a que el sujeto meta la cabeza en la arena, para buscar un paisaje distinto".

El escultor alude al derecho de autor de la obra, que indica que "no puede ser modificada ni deteriorada, su integridad está protegida por el derecho de autor" y es de lo que culpa al ayuntamiento, de no respetar este derecho. Así, hace responsable al consistorio del deterioro que ha sufrido a lo largo de los años en la plaza de Ansano, ya que "se ha convertido en un parque infantil, no se respeta la obra. Si el ayuntamiento no hace esa protección, difícilmente se puede pedir a la ciudadanía. El vandalismo está promovido por el ayuntamiento", ha afirmado.

Se da la circunstancia de que, en el 2019, el ayuntamiento planteó la posibilidad de trasladar la escultura a otro espacio al aire libre, en consenso con el artista, pero finalmente no se llevó a cabo.

Réplica del Ayuntamiento de Plasencia

Por su parte, el gobierno local ha replicado que propuso un acto de mediación con el escultor, pero no se aceptó, de ahí que se haya celebrado una audiencia previa.

Además, ha recordado que la parte que falta de la obra resultó deteriorada por el vandalismo y ha confirmado que el ayuntamiento está dispuesto a restaurarla, pero el servicio jurídico considera que la solicitud de indemnización "no tiene la suficiente sustentación jurídica".