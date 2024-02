María Antonia García es la nueva presidenta de la asociación Placeat de Plasencia, el centro especial de empleo Plaser y la fundación Placeat. Tras la asamblea de renovación de cargos, ya se ha hecho efectivo el relevo y el cese de su ya expresidente, Paco Valverde.

García tiene 71 años y lleva en Placeat desde 1972. Su padre fue uno de los fundadores de la asociación y su hermana también ha pertenecido a Placeat hasta su reciente fallecimiento. Por ellos dos decidió dar el paso de optar a la presidencia, «en su memoria».

La nueva presidenta ha formado parte de la directiva en numerosas ocasiones y hasta ahora era vocal. También es vocal desde hace cuatro años en la federación extremeña y es la responsable del grupo de hermanos de la asociación porque «tenemos que seguir tirando del carro».

A su vez, ha participado «en muchos congresos, encuentros... Me he puesto al día y me he atrevido a dar el paso».

De cara a esta nueva etapa, ha explicado que se tiene que poner al día de los «entresijos» del colectivo, pero llega con idea de cambiar cosas.

«No es lo mismo la perspectiva desde una mujer que desde un hombre. Sin desmerecer el trabajo que Paco Valverde ha hecho, que ha sido fantástico, voy a seguir su línea, pero dándole un aire más femenino».

De momento, ya ha nombrado a una vicepresidenta, Mari Luz Barroso. «He querido que haya otra mujer en el grupo conmigo, aunque ya hay muchas en la junta directiva», ha afirmado. El secretario y el tesorero sí son hombres, el primero es Arsenio Amor y el segundo, continúa en el cargo y es Javier Sesma.