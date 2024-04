Pizarro llama "mártir" y "dictadora" a la portavoz de Podemos en Plasencia

En el pleno de este viernes en Plasencia, el alcalde, Fernando Pizarro y la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, han protagonizado varios momentos de tensión, que han terminado con descalificaciones mutuas.

Pizarro ha acusado a Mata de ser "demagógica" y de ir "de buena" y le ha reprochado sus "mítines" en algunas intervenciones. "No venga de mártir que cuando uste da leña, qué hacemos los demás, ¿somos tontos? ¿Qué es, una dictadora?", se ha preguntado. El alcalde ha criticado también que, en un momento del pleno, la edil se ha dirigido a él "a voces" y varias interrupciones por parte de la concejala del turno de palabra, tanto de él mismo, como de otros concejales del gobierno municipal.

Por su parte, Mata ha censurado al alcalde por sus "constantes faltas de respeto" en diversos plenos y su actitud de "burla" en ocasiones y también por cometer una "cacicada, usted no tiene capacidad para paralizar una moción", en alusión a una de Vox que no se ha llegado a debatir porque Pizarro ha dicho que no tenía conocimiento del documento y ha propuesto que se quedara sobre la mesa para el siguiente pleno, lo que la edil de Vox ha aceptado.

También la concejala Mayte Díaz ha criticado la actitud de Mata y la ha acusado de mentir con respecto a asuntos de su concejalía.