Los 5 nuevos autobuses de Plasencia estarán en funcionamiento la próxima semana

Los cinco nuevos autobuses de segunda mano procedentes de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid estarán en funcionamiento la próxima semana. El concejal David Dóniga ha anunciado este jueves que será el martes cuando se haga la presentación pública.

Además, ha explicado que, durante este fin de semana, continuarán las pruebas con pasajeros para comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente, el "tiquetaje, GPS..."

Respecto al suministro de gas que necesitan, ha indicado que, desde el primer momento, se han puesto varias soluciones sobre la mesa. Una es una estación móvil, provisional, que tiene que cumplir unos requisitos, pero es más fácil a corto plazo, y otra, una estación fija, definitiva, "en la que estamos trabajando". "Ellos han contactado con la empresa suministradora", ha apuntado el concejal, en alusión a la cooperativa de autobuses, que ya contaría con la estación móvil.

Dóniga ha recordado también que la junta de gobierno ha dado luz verde a la "cesión" de otros cuatro autobuses de segunda mano de Alicante y se ha adjudicado la adquisición de otros dos eléctricos, con lo que el servicio contará en los próximos meses con 11 nuevos autobuses.

Críticas a la oposición placentina

Con todo, el edil ha querido afear la actitud de la oposición en este asunto: "Primero, el servicio se iba a acabar, después, no íbamos a poder ayudar a los trabajadores económicamente, los autobuses no iban a venir y han estado haciendo memes y riéndose y diciendo que somos unos mentirosos y no cumplimos".

Por contra, ha defendido que "quien favorece a los trabajadores es el equipo de gobierno. Nuestro objetivo es dar el mejor servicio, ayudar a la cooperativa y transmitir una imagen positiva del servicio. ¿Qué ha hecho la oposición en pro del servicio de autobuses? Yo he ido a hablar hasta con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con otros ayuntamientos. Eso es moverse y buscar soluciones, ¿lo han hecho ellos?", ha dicho Dóniga, visiblemente molesto.