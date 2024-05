Adjudicataria de piso social en Plasencia: «Somos personas, solo queremos un techo digno»

El 23 de febrero les tocó una vivienda social en el bloque número 5 de la avenida Gabriel y Galán de Plasencia; el 30 de abril les dieron las llaves y hoy, casi un mes después, todavía no tienen luz. Además, se han encontrado con deficiencias en el interior de los pisos y con unas zonas comunes «insalubres». Claman por una solución porque «somos personas, queremos un techo digno, no pido un palacio ni nada que no sea normal, el mínimo vital».

Son palabras de una de las adjudicatarias de estas viviendas, que forman parte del último proceso de la Junta de Extremadura, que ha durado dos años y ha terminado con la adjudicación de 15 pisos.

Contador sin homologar en la vivienda social placentina. / PSOE

Según ha señalado el edil de Servicios Sociales, David Calvo, con la entrega de llaves se les dio «toda la documentación», incluida la «cédula de habitabilidad», pero la Junta les dijo que eran ellos los encargados de dar de alta la luz y el agua. Así lo hicieron varios vecinos del bloque de Gabriel y Galán. «Yo he pagado 80 euros del enganche de la luz», explica una afectada, pero su sorpresa fue que, cuando acudió el técnico, les dijo «que no iba a poner el contador a nadie porque la placa base de la luz no cumple con la normativa».

Estado de la zona de escaleras en el bloque placentino. / PSOE

Así se lo transmitieron a la Junta y «nos dijeron que se iba a solucionar, pero todavía no está arreglado y el técnico dice que, sin homologar, hay peligro de incendio. Han tenido dos años para entregar estas viviendas en condiciones», se lamentan.

PSOE y UP Plasencia se suman a la denuncia vecinal

Según ha podido saber este periódico, la Junta se ha encontrado con que la mayor parte de las viviendas del bloque tenían la luz conectada de forma ilegal, motivo por el que no habría podido realizarse la conexión.

Además, hay vecinos que no tienen agua, pero no por problemas en las obras, sino porque recientemente ha habido un incendio en las cocheras, que ha afectado a las conexiones. No obstante, la Junta todavía no ha dado explicaciones.

Cables rotos en una vivienda social placentina. / EL PERIÓDICO

A esto se suma que muchas viviendas tienen defectos como «cables cortados, baños sin taza, cocina sin fregadero, grifería oxidada, armarios rotos»... y que las zonas comunes presentan un estado insalubre y no se ha podido instalar el ascensor previsto porque han quemado la zona.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos han denunciado la situación y reclamado soluciones urgentes porque los adjudicatarios tienen que estar en los pisos el 1 de junio o «nos quitarán las llaves».

Es lo que piden también los afectados. «Todo esto me ha provocado estrés, ansiedad y una arritmia. ¿Me tiene que dar un infarto para que hagan algo?», pregunta una vecina.

