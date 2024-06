Hostelería y comercio, puntos violeta frente a agresiones sexuales en la feria de Plasencia

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia ha querido que este año los llamados puntos violeta, aquellos a los que se puede acudir si se ha sido víctima de una agresión sexual o se tiene conocimiento de una, estén más repartidos que ninguna otra feria. Para conseguirlo, ha distribuido carteles, sensibilizado e informado a comerciantes y hosteleros para que sepan cómo actuar si reciben alguna denuncia.

«Todos están volcados en apoyar y atender la necesidad», ha subrayado la edil Mayte Díaz. Así, los carteles distribuidos incluyen este consejo: «Si estás en un local, comunícalo al personal del mismo, sabrán como ayudarte».

Según Díaz, comerciantes y hosteleros cuentan con la guía donde aparecen todos los recursos municipales de ayuda a las víctimas en un código QR que se ha impreso en los carteles. Además, en estos y bajo el lema Plasencia contra las agresiones sexuales, se indica que, ante cualquier caso, se puede llamar al 016 o al teléfono de la Policía Local, el 092. En caso de no ser día festivo, también está disponible el teléfono de la oficina de Igualdad y el Punto de Atención Psicológica, el 927 428505.

Cartel de la campaña frente a agresiones sexuales en la feria de Plasencia / EL PERIÓDICO

Niños seguros en la feria placentina

Por otro lado, y también como novedad, la Concejalía de Interior ha encargado 6.000 pulseras destinadas a los niños para que los padres puedan escribir en ella un nombre y número de teléfono, de forma que, si el niño se pierde, cualquier persona pueda localizar a sus responsables.

Desde este sábado y hasta el miércoles, voluntarios de Protección Civil repartirán pulseras en el quiosco de la plaza Mayor, de diez a dos y, desde el miércoles, los agentes locales desplegados en el recinto ferial también las tendrán, por si algún padre las necesita.

El edil David Dóniga ha explicado que, cuando se producen aglomeraciones, como ocurre en feria, «puede suceder que algún niño se pierda o despiste, en el centro o en el ferial. No hemos tenido casos graves, pero si pasa, con las pulseras los padres estarán seguros».

Dóniga ha señalado también que el concierto de Omar Montes seguirá adelante porque «no da lluvia para esa hora», a partir de las once de la noche, en la plaza de toros.

Además, el edil de Familia, David Calvo, ha explicado que las actividades infantiles de feria serán en La Isla, de once a 14.30 horas y de cinco a siete, los días 13, 14 y 15 de junio, pero de once a doce y de cinco a seis, no habrá música, para que sean inclusivas. En ese horario, también habrá un castillo hinchable destinado en exclusiva a niños con discapacidad o autismo.

