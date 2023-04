El estreñimiento es molesto que afecta a muchas personas. Se trata de un trastorno muy común y entre las principales causas se encuentran el sedentarismo, la obesidad y la dieta. La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) estima que el estreñimiento afecta entre el 12 y el 20% de la población española, siendo más común en mujeres, personas mayores de 65 años y aquellos con una vida sedentaria y una dieta baja en líquidos y fibra.

Por eso, antes de indicar los alimentos que no debes tomar si sufres estreñimiento, es recomendable seguir las siguientes indicaciones:

Beber agua

Hacer ejercicio físico (andar una media de 10.000 pasos diarios)

Establecer un horario diario para ir al baño

Dormir entre 7 y 8 horas diarias

Alimentos prohibidos si sufres estreñimiento

Los malos hábitos es la causa principal del estreñimiento. Sin embargo, una dieta equilibrada rica en fibra es fundamental para minimizar sus efectos. Hortalizas, pan integral, frutas con cáscara y verduras crudas son esenciales para un correcto funcionamiento del sistema digestivo y, en realidad, para el organismo.

No obstante, si ya no puedes evitar padecer estreñimiento y lo que intentas es librarte de él, ten en cuenta que hay un listado de alimentos que no deberías tomar si sufres estreñimiento.

Arroz blanco

El arroz blanco suele usarse para cortar episodios de diarreas por lo que está contraindicado en el caso contrario. La razón es que al procesar el arroz blanco, se elimina la cáscara, el germen y el salvado, donde se encuentran los nutrientes y la fibra. Además, contiene almidón, que ralentiza las funciones intestinales. Es preferible optar por arroz integral si sueles padecer estreñimiento.

Patatas fritas

Otro de los alimentos que contienen mucho almidón son las patatas. Además si las tomas fritas aumentarás el consumo de grasas y tu digestión se hará más lenta y pesada. Evítalas si no puedes ir al cuarto de baño.

Hamburguesas, pizzas y bollería industrial...ultraprocesados

Consumir de manera habitual hamburguesas, pizzas, productos de bollería y repostería industrial puede conllevar un problema de estreñimiento. Todos estos productos ultraprocesados contienen muchas grasas y poca fibra por lo que debes evitarlos para mejorar tus problemas de estreñimiento.

Embutidos y carnes rojas

Los embutido y las carnes rojas tienen una baja cantidad de fibra pero mucha grasa, por lo que su digestión suele ser lenta y pesada. Si tienes problemas para ir al aseo procura consumirlas en pocas ocasiones y acompañadas siempre de verduras para aumentar la ingesta de fibra.