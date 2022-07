Al mosquito común, cuyo nombre científico es Culex y presente en las regiones tropicales o subtropicales, le ha salido un duro competidor: el mosquito tigre.

Una especie invasora que se detectó por primera vez en España en 2004 y que se caracteriza por su raya blanca en el centro del tórax.

Aunque está muy presente en nuestro país, sobre todo, en el País Vasco o Madrid, no acostumbra a entrar en las casas, como sí hace el mosquito común. Eso no quita que sea una especie muy peligrosa.

El mosquito tigre es muy agresivo, no solo por el picor y dolor que producen sus picaduras, sino por el riesgo que conllevan sus picotazos.

Cuando un mosquito nos pica, a través de su saliva, nos puede transmitir enfermedades.

Según estiman los expertos, cada año 390 millones de personas se infectan con el dengue, y cientos de miles más se ven afectadas por el Zika, el Chikungunya y la fiebre amarilla.

El Colegio de Farmacéuticos de Málaga recuerda que enfermedades como la “Fiebre del Nilo Occidental, que en algunos casos puede llegar a suponer cuadros graves”.

No obstante, “la mayoría de las infecciones suelen ser asintomáticas”, pero suponen un riesgo para “personas mayores de 50 años e inmunodeprimidas” en las que puede “causar encefalitis, meningoencefalitis o meningitis”.

Por ello, los farmacéuticos hacen hincapié en una serie de medidas para evitar la picadura de mosquitos y, por ende, el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad.

El primer caso se detectó en América en 2015, donde la enfermedad llegó para quedarse. En Brasil se produjo el que es, de momento, el mayor brote de la enfermedad.

Fue durante este brote cuando se descubrieron las terribles consecuencias que tenía la enfermedad durante los embarazos: abortos y malformaciones fetales, como la tan conocida microcefalia. En Barcelona, en 2016, nació el primer bebé de Europa afectado por la enfermedad, aunque de momento todos los casos son importados.

En muchos de los casos puede presentarse sin síntomas, aunque es habitual que se manifieste con el mismo cuadro clínico con la fiebre del dengue.

Es más peligroso en mujeres embarazadas, ya que puede causar malformaciones como la microcefalia.

Un defecto congénito en el que la cabeza tiene un tamaño inferior. Como consecuencia, el cerebro puede tener también un tamaño más pequeño y haberse no desarrollado correctamente.

En la actualidad, no hay ningún tratamiento para la microcefalia y solo se basa en terapias de apoyo y del lenguaje. Los casos más graves pueden tener la frente inclinada hacia atrás.

Los síntomas del virus del Zika son:

¿Por qué pican más a ciertas personas?

La sabiduría popular siempre ha asegurado que las personas con la sangre dulce son los preferidos por los mosquitos. Sin embargo, la ciencia no dice lo mismo. Un estudio de la New Mexico State University, de Estados Unidos, y publicado en Plos One, indica que las mujeres embarazas son su ‘presa’ favorita. Al igual que aquellos con un IMC mayor o tienen una temperatura corporal más alta.