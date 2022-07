Desde el 27 de diciembre de 2020, cuando Araceli Hidalgo se convirtió en la primera española en ser vacunada contra la covid-19, se han administrado en nuestro país más de 95 millones de dosis.

En total, el 92,7% de la población mayor de 12 años cuenta con la pauta completa (40.550.392 personas). Y aunque se ha repetido hasta la saciedad, las personas vacunadas contra el coronavirus pueden contagiarse.

Esto, no obstante, no significa que la inmunización no sea efectiva, sino que previene contra el desarrollo de la enfermedad grave, que podría derivar en hospitalización y, en el peor de los casos, en fallecimiento.

Sin embargo, un estudio de la Universidad King’s College de Londres, en colaboración con la empresa tecnológica Zoe, ha puesto de manifiesto que los síntomas entre las personas inoculadas y aquellas que no lo están son muy diferentes. Y también influye el número de dosis.

Gracias a la aplicación para dispositivos móviles ZOE covid Study se ha logrado identificar los cinco síntomas principales del SARS-CoV-2 y cómo difieren según si se está vacunado o cuántas dosis se han recibido.

En España, la dosis de recuerdo (la tercera) se administra a todas las personas mayores de 12 años que previamente han sido vacunadas con la pauta completa. La cuarta dosis, que en un momento iba a ser para toda la población, será en un principio para los mayores de 80 años y usuarios de residencias.

¿Cuáles son los síntomas si tengo la pauta completa?

Los autores de la investigación explican que “los síntomas son similares en las personas que habían sido vacunadas y las que no.

Sin embargo, los que ya habían recibido una dosis informan menos síntomas durante un período de tiempo más corto, lo que sugiere que se enferma de una forma menos grave y que se mejora más rápido”.

Secreción nasal.

Cefalea (dolor de cabeza).

Estornudos.

Dolor de garganta.

Tos persistente.

Los síntomas que en las primeras olas del coronavirus eran más característicos de la infección, como la anosmia (pérdida de olfato), la dificultad para respirar o la fiebre, ahora son menos frecuentes. Y la tos, recalcan los investigadores, “ya no es el principal indicador de tener covid”.

Además, las personas vacunadas con pauta completa e infectadas con SARS-CoV-2 son más propensas a sufrir estornudos frente a las que no han sido vacunados.

Por ello, “si ha sido vacunado y comienza a estornudar sin una explicación, debe hacerse una prueba de COVID, especialmente si vive o trabaja con personas que corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad”, destacan.

¿Cuáles son los síntomas si solo he recibido una dosis?

El síntoma principal es el dolor de cabeza junto a la secreción nasal. Le sigue el dolor de garganta, los estornudos y la tos persistente.

¿Y si no estoy vacunado?

Las personas que no han recibido ni una sola dosis contra el coronavirus tienden a sufrir un mayor dolor de cabeza, de garganta, secreción nasal y fiebre.

“La pérdida de olfato ocupa el número 9 (en la clasificación realizada por los usuarios en la APP) y la dificultad para respirar se encuentra muy por debajo de la lista, en el número 30. Esto indica que los síntomas están cambiando con las variantes del virus”.

¿Cuál es la situación epidemiológica en España?

Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, se han notificado 59.226 nuevos casos de coronavirus. De ellos, 34.236 se han producido en mayores de 60 años (los que se toman como referencia para determinar la incidencia acumulada).

La incidencia continúa elevada con 1.255,5 casos por cada 100.000 habitantes, según los indicadores para la valoración de riesgo establecidos por Sanidad.

En las últimas semanas se está produciendo un aumento de infecciones debido, en gran parte, por los nuevos sublinajes de ómicron, BA.4 y BA.5, que se están imponiendo en nuestro país.

Según un estudio de Harvard Medical School, y publicado en el New England Journal of Medicine, las variantes de ómicron “escapan” de la inmunidad adquirida por infección previa o vacuna. Por tanto, son “más contagiosas”, pero no causan que la enfermedad de SARS-CoV-2 sea más grave.