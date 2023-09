Cada vez hay mayores restricciones al consumo del tabaco, aunque los especialistas advierten de que todavía no son suficientes. Uno de los ámbitos privados en los que se fuma es en el coche, un asunto que está siendo cuestionado desde hace tiempo no solo por el peligro que supone para la conducción, sino por su incidencia en la salud de quienes viajan en el automóvil y no fuman.

A este respecto, un reciente estudio transversal, coordinada desde la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) con la participación del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) y publicada en la revista Environmental Research, arroja resultados alarmantes sobre la exposición al humo de tabaco en automóviles en España y el Reino Unido. La conclusión es clara: El humo ambiental del tabaco es altamente perjudicial para la salud de personas no fumadoras, especialmente cuando se encuentran en vehículos cerrados. Un hábito muy perjudicial aún en trayectos cortos Hay dos aspectos que preocupan sobre el asunto de fumar en el coche. El humo exhalado Los residuos que este humo provoca en tapicerías y demás superficies del coche. El humo ambiental del tabaco es el que exhala una persona cuando fuma y es inhalado por personas cercanas que no están fumando, ya sea en un vehículo o en cualquier espacio cerrado. Pero en el caso de los automóviles, la investigación demuestra que los riesgos para la salud de quienes están expuestos al humo ambiental del tabaco son mucho mayores que en otras áreas interiores, aunque los períodos de exposición suelen ser cortos. Los resultados de la investigación, llevada a cabo en el marco del proyecto TackSHS (*) y liderada por Mª José López, investigadora principal del área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER (CIBERESP) y de la ASPB, ponen de manifiesto que existe un claro peligro para la salud de las personas no fumadoras, especialmente para la infancia, cuando se permite fumar en el interior del vehículo. El estudio, realizado entre abril de 2017 y agosto de 2018, reclutó una muestra de conductores en España y el Reino Unido y es la primera investigación en Europa que monitorea la exposición al humo ambiental y residual del tabaco en vehículos privados de personas fumadoras y no fumadoras. De los 45 automóviles analizados, se encontró que las “concentraciones de nicotina en el aire”, un indicador de la exposición al humo del tabaco, fueron preocupantemente elevadas en vehículos de personas fumadoras. Acumulación de sustancias tóxicas en el interior de los coches Pero no solo afecta la concentración de tóxico en el aire, sino también lo que se denomina humo residual del tabaco o a los residuos y las partículas tóxicas que quedan en las superficies de los coches y el polvo, después de que el humo del tabaco se haya disipado. Pues bien, en el caso de los coches, la concentración de estos residuos es muy alta. Tanto que el estudio revela que la acumulación de todos los compuestos de humo residual en automóviles donde los conductores informaron que fumaban en el interior eran hasta seis veces superiores a las de los coches de no fumadores. Respecto a la metodología empleada en la investigación, de entre los 30 participantes de España, se midió la exposición al humo residual de tabaco en una submuestra de 20 vehículos (4 propiedad de no fumadores, 8 de fumadores que no fuman dentro del auto y 8 de fumadores que fuman dentro del auto). Se midió la nicotina ambiental mediante monitores colgados del techo del vehículo durante los viajes. Además, se tomaron muestras de polvo de los asientos delanteros, asientos traseros, tapetes, alfombras, área del cambio de marchas y salpicadero utilizando una aspiradora convencional. ¿Por qué no deberíamos montar en el coche de un fumador? La comunidad científica constata que las personas no fumadoras que están expuestas de forma cotidiana al humo del tabaco tienen hasta un 20% más de riesgo de cáncer de pulmón y un 25% más de riesgo de infarto. Así que subir a un coche en el que se ha fumado puede no ser una buena idea, porque la nicotina permanece en su interior. De hecho, en el estudio se tomaron muestras de esta sustancia en el aire tomadas durante mediciones de 24 horas. Los resultados fueron los siguientes: Concentraciones bajas en los coches de los no fumadores.

Más altas en automóviles de fumadores que no fuman en el coche (0.23 μg/m3)

Y notablemente más altas en los coches en los que si se fuma (3.53 μg/m3). Por otra parte, las muestras de nicotina en el aire medidas solo durante la conducción arrojaron concentraciones medianas notablemente más altas en los automóviles de fumadores que fuman en el interior (21.44 μg/m3), que en los automóviles de fumadores que no fuman en el interior, y en los de no fumadores. Estos datos se traducen, según la doctora López en que “los compuestos tóxicos liberados por la nicotina depositada, como las nitrosaminas específicas del tabaco (TSNAs), plantean un riesgo carcinogénico a largo plazo para quienes están expuestos”. A pesar de ello, los científicos siguen sin conseguir que se prohíba el consumo de tabaco durante la conducción de vehículos privados, cosa que ya está contemplada en otros países, que cuentan con regulaciones que prohíben fumar en los coches en presencia de menores. Xavier Continente, primer autor del estudio e investigador de la ASPB y del CIBERESP, señala que: "El estudio evidencia la necesidad de una mayor conciencia pública sobre los riesgos del humo de tabaco en vehículos, y queremos también destacar la importancia de implementar medidas regulatorias efectivas para proteger la salud de los no fumadores, especialmente de menores”.