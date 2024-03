Relaciones en la era Tinder: lo que esconde el ghosting y cómo afecta a la salud mental

El uso de las redes sociales y las aplicaciones para ligar nos han traído nuevos términos que, a buen seguro, son desconocidos por muchas de las personas, sobre todo, a los más mayores.

Uno de los más repetidos en estos entornos es la de ghosting, que ocurre cuando alguien desaparece de un día para otro sin dar ningún tipo de explicación. En otras palabras, el ‘plantón’ de toda la vida…, pero a través de Internet.

De hecho, un nuevo estudio de la Universidad de Georgia, publicado en la revista Journal of Social and Personal Relationship, señala que, de las casi 1.000 personas que han sido analizadas, dos tercios de ellas han terminado una relación incipiente así: de la noche a la mañana y sin contar cuáles son las causas de esta decisión.

El ghosting puede perjudicar a la salud mental de sus víctimas y afectar a sus relaciones sentimentales futuras. Pero, vayamos por partes…

¿Qué es el ghosting?

Ghosting proviene de la palabra inglesa ‘ghost’, que significa fantasma. Y no es otra cosa que desaparecer, de forma inesperada, para acabar una relación, ya sea de amistad, o sentimental, aunque esta última es la más habitual entre los más jóvenes.

No suele estar anticipado por alguna señal que indique este final abrupto que, posteriormente, se traduce en:

Deja de responder a las llamadas y a los WhatsApps.

Deja de seguirte en las redes sociales.

Y si no ha dejado de hacer estas dos cosas, cada vez es más cortante y tarda más tiempo en contestar.

En resumen, ya no le interesas y no quiere saber nada más de ti.

Ghosting: cuáles son sus consecuencias

Esta práctica afecta tanto en el plano emocional como en el relacional. Así nos lo explica Rubén Chacón-Cabanillas, enfermero especialista en Salud Mental y miembro de la AEESME.

“Genera sentimientos de tristeza, de incertidumbre, porque no sabe si esa persona volverá a escribirte”, señala a ‘Guías de Salud’. Sin embargo, “no debemos culpabilizarnos, ya que es responsabilidad de la otra persona, que es quien ha desaparecido sin dar señales”.

Y esto, en cierta medida, podrá afectar en futuras relaciones sentimentales. “Es verdad que tener una experiencia como esta puede producir ciertas reticencias o distanciamiento, pero para evitar estas situaciones se debe trabajar la confianza y la seguridad en sí mismo para que nos sirva de aprendizaje”.

No obstante, el ghosting no afecta de la misma manera a todas las personas, ya que es un factor predisponente o de riesgo que puede “generar más problemas” a quienes ya han sufrido con anterioridad problemas de salud mental. Pero que no se debe “psicologizar”.

“Le puede ocurrir a cualquier persona que utiliza las redes sociales para conocer gente, y no implica que requiera ayuda profesional, sino que se deben adoptar una serie de medidas que, apoyándose en su entorno y manteniendo sus actividades diarias, de autocuidado, pueda superar esta problemática y continuar con su vida de la mejor forma posible”.

En cambio, si la persona que ha sido víctima de ghosting empieza a aislarse o sus sentimientos le impiden continuar con su rutina, “son casos puntuales en los que sí debe pedir ayuda de un profesional de la salud mental”.

¿Qué he hecho mal?

El ghosting puede generar sentimientos de minusvalía, culpa, preguntarse qué se ha podido hacer mal para que la otra persona desaparezca de esta forma. Y Chacón-Cabanillas, destaca que esto repercute en la “autoestima y en el autoconcepto de la propia persona”.

Pero se debe ser consciente de que “no eres culpable” y la otra persona “tiene sus motivos y que pueden ser ajenos a la propia relación”.

“Ha decidido acabar por una vía rápida, sin dar explicaciones, pero se debe educar a las personas de la importancia de hablar las cosas, tanto si no te gusta como si no has conseguido congeniar al cien por cien… lo que podría evitar problemas en el futuro”.

Pero, ¿qué le puede llevar a una persona a actuar así? Lo primero que hay que descartar es que a la otra persona le haya ocurrido algo y ese sea el motivo principal de su “desaparición”. Una vez sabemos que sigue con su vida como si nada hubiera ocurrido, la razón que podría haber llevado a esfumarse de esta forma es la falta de habilidades sociales, “no saber decir que no”.

“También hay personas que pueden desaparecer de esta forma por preocupaciones con su propia seguridad, por lo que hay que promover la importancia de la comunicación abierta y honesta”.

Eso sí, no hay que descartar que los dos no tengáis el mismo objetivo. Mientras uno solo buscaba un encuentro sexual y que la relación fuera momentánea, otro de la pareja estaba interesado en algo más, lo que puede generar una sensación de “agobio” y desencadenar en desaparecer.

¿Cómo afrontar el ghosting?

El enfermero especialista aclara que “lo primero es aceptarlo. Ha sucedido y se puede sentir tanto tristeza, dolor e incluso vergüenza. No hay que cuestionarse a uno mismo y, mucho menos, culpabilizarse”.

Asimismo, recomienda “no intentar contactar con la otra persona cuando no te está dando respuesta y, posiblemente, la razón que te dé tampoco vaya a servir”.

Se debe mantener la autoestima y, “como trabajamos las enfermeras, seguir fomentando el autocuidado, tanto física como mentalmente: hacer deporte, mantener una higiene del sueño y hábitos saludables en la alimentación”.

En el caso de que la situación “te esté desbordando” se debería “pedir ayuda a un profesional, pero en un primer momento se debe buscar el apoyo de una red social cercana, es decir, la familia, los amigos o compañeros de trabajo, y poner palabras a lo que te está sucediendo y estás sintiendo, y sobrellevarlo de la forma más adaptativa”.