La muerte de diez de los cincuenta burros antiincendios introducidos en el Desert de les Palmes este verano ha provocado la dimisión de Benjamín Pérez, director general de Medi Natural. Una semana después de trascender el fracaso de la medida de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Energética, la propia consellera Mireia Mollà ha hecho pública esta decisión en una rueda de prensa en el que ha explicado todo el proceso con detalle.

El departamento de Mollà anunció la apertura de un expediente para esclarecer unos hechos que han suscitado no pocas críticas hacia una gestión que acabó en el fallecimiento de los équidos. Una de las últimas teorías apuntaba al estrés por acoso como causa del deceso. Lo cierto es que los animales presentaban claros síntomas de inanición apenas dos meses después de soltarlos en el parque natural. Mollà reconoce falta de diligencia y de buena gestión al no comunicar la dirección general de Medi Natural la primera muerte a instancias superiores. “Lo que ha sucedido no es ejemplar pero la actuación que hemos tenido cuando lo hemos sabido si”, ha dicho. “No puedo resolver una cosa que no se”, ha añadido Mollà, que ha reiterado en varias ocasiones que hasta el primer tweet con la imagen de un burro en muy malas condiciones no había sido informada de ninguna situación de peligro para los animales, ni siquiera cuando ya habían fallecido ocho de los burros.

Abierto expediente al director-conservador del Desert de les Palmes

La consellera también ha señalado que se ha abierto expediente al director-conservador del Parc Natural del Desert de les Palmes. Mollà admite que no ha existido "buena tutela del proyecto". "Esto era digno de ampliar el foco de intervención y elevar correctamente e implicar a veterinarios y autoridades", ha señalado la máxima responsable de la conselleria que ayer optó por convocar a los medios en el complejo Nou d'Octubre para explicar los pasos dados hasta el momento.

De hecho, la consellera ha admitido que "obviamente los burros no estuvieron cuidados correctamente" porque no hubo buena tutela ni de la administración ni en la práctica. "Ni siquiera se evaluó si el grupo de animales se adaptaría bien al nuevo medio, sin tener costumbre de vivir allí".

Para dar todas las explicaciones posibles, Mollà ha hecho formal su petición de comparecencia en Las Corts para "dar todas las explicaciones necesarias a los representantes del parlamento valenciano".