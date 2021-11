La triunfal temporada protagonizada por el diestro cacereño Emilio de Justo ha sido uno de los argumentos más sólidos de este año 2021 en clave taurina, una campaña que comenzó lastrada por las restricciones del coronavirus, pero que ha podido concluir más cercana a la ansiada nueva normalidad. El torero de Torrejoncillo está disfrutando de unas sensaciones que le hacen revivir las ilusiones de cuando empezó a querer ser torero desde bien pequeño. Picasso decía que después de mucho tiempo consiguió pintar y disfrutar como un niño, pues algo así es lo que le está sucediendo también a la tauromaquia de Emilio. Llega puntual a la cita en el Hotel NH Collection Cáceres Palacio de Oquendo, acaba de venir de Aguascalientes. Posa con naturalidad (la vestimenta responde a su forma de ser, campechano y de gesto amable, le gusta aparecer bien en las fotografías), pide un zumo de naranja, y de manera calmada reflexiona...

Debut por todo lo alto en México. ¿Cómo ha sido la aventura?

Muy emotiva al sentir esos oles tan rotundos. Tenía un montón de ganas de expresar mi tauromaquia y de poder vestirme de luces por primera vez en un país con tanta historia taurina y hermoso a la vez. Estar en tierras mexicanas era el siguiente paso que debía dar en mi carrera profesional. Y abrir la Puerta Grande en la corrida de las Calaveras de Aguascalientes ha sido un debut soñado e increíble.

¿Cómo se presenta la campaña americana?

Estoy anunciado en distintos carteles y afronto los compromisos con muchísima ilusión. El 28 de noviembre, Guadalajara (México); el 5 de diciembre, Ecuador (corrida en solitario); el 28 y 30 de ese mismo mes, Cali (Colombia); el 6 y 7 de enero, Manizales (Colombia) y en febrero espero confirmar mi alternativa en la Monumental de México. Para los toreros que están acostumbrados a ir imagino que es una cita más, para mí no: será una cita muy especial porque llegará si Dios quiere, después de muchos años de entrega y lucha.

Los antiguos dicen que la plaza de Las Ventas es la amante más caprichosa y a la vez la más fiel.

Es una forma muy bonita de explicarlo. Madrid es una plaza a la que hay que ir con la máxima verdad. Al aficionado le gusta el toreo bueno y se da cuenta de todo. Es el ruedo más importante del mundo. Hay que dar siempre el cien por cien: es una plaza de apuesta que merece todo, una plaza de tirar la moneda. Y si la tiras y das lo mejor de ti, el público se entrega.

Con tres puertas grandes en Madrid, ¿dónde está ahora el techo?

Siempre es especial cuando se consigue salir a hombros, pero las sensaciones que viví, lo bien que me encontré y lo mucho que me sentí... eso es algo complicado de explicar; lo que sí puedo asegurar es que estoy muy feliz por lo que he conseguido hasta el momento y muy ilusionado también por lo que me viene a partir de ahora.

Ha conquistado el corazón de Sevilla. ¿Cómo se sintió?

Muy contento. Fue maravilloso. Corté dos orejas a un gran toro de Victorino y me quedé al borde de la Puerta del Príncipe. Sin duda, una de las tardes más importantes de mi carrera. Intento que la cabeza esté en su sitio, estoy en un momento en el que veo las cosas claras y eso me tranquiliza. Me siento feliz por el transcurso de la temporada que llevo, creo que ha sido muy rotunda en todos los aspectos. Los triunfos son importantes para tener moral e ilusión en seguir creciendo. Soy consciente de que siempre tengo que intentar dar lo mejor de mí cuando toreo.

Es uno de los toreros más demandados en las taquillas. ¿Pesa más la responsabilidad artística de la faena o la satisfacción personal?

Ambas cosas son fundamentales en la carrera de un torero. La responsabilidad, es una gran motivación para mí, lo que he soñado toda la vida, una de las metas. Sería absurdo convertir esas emociones en una presión. Prefiero disfrutar lo que he esperado tanto tiempo.

¿Está cansado de qué todo el mundo le pregunte si se considera actualmente figura del torero?

Para nada, me hace sentir bastante orgulloso. Pero no me gusta colocarme esa etiqueta. Dejo que sean la prensa, los aficionados, la gente... quiénes me califiquen como tal. Para mí es una palabra muy fuerte. Yo solo pienso en seguir compartiendo cartel con los mejores y continuar autoexigiéndome.

¿Quién manda en el ruedo?

Hay tres elementos claves, tres entregas: la del matador de toros es fundamental, la del animal, importantísima. Y a esas hay que sumarle la del público. Cuando se juntan las tres, surge la magia.

Con la buena afición que hay en Cáceres, ¿por qué no hay toros?

Cáceres es taurina y lo será siempre. Hay muy buenos aficionados y me siento bastante querido en mi tierra. Me da una pena inmensa que no tenga toros y más en el momento tan bonito que estoy viviendo en mi carrera. Es lamentable que todavía esté la cubierta de la plaza sin reformarse, cuando se trata de un bien de interés cultural. Los toros no significan solo tradición, también son un gran nicho de empleo y una fuente de generación de riqueza económica para la región, la provincia, la ciudad y para el Estado. El Ayuntamiento de Cáceres está teniendo un trato completamente inadecuado hacia todo lo que gira alrededor del mundo del toro. La tauromaquia es cultura y, como tal, defendemos nuestros intereses.

¿Le gustaría torear con Alejandro Talavante la próxima temporada?

Me fascinaría. Supondría nuestro reencuentro después de que él ejerciese como mi testigo de alternativa. Es uno de los toreros a los que más admiro y siempre ha tenido el gesto de invitarme a su casa a tentar. Ojalá se pudiera dar.