La viróloga del CSIC, Margarita del Val, ha vuelto a pronosticar el fin de la sexta ola de covid-19 que atraviesa España. La doctora se ha convertido en una referencia a nivel estatal al acertar con algunas de las previsiones hechas cuando aún existía poca o ninguna información sobre el nuevo coronavirus que se extendía por todo el planeta.

El jueves 23, último día en que se publicaron datos sobre contagios en España, el país registró 72.912 nuevos positivos y aumentó en 127 puntos la incidencia, hasta los 911 casos. Una cifra sorprendentemente elevada que recuerda a los momentos más crudos de la pandemia, durante la tercera ola en enero y febrero del año pasado.

Sin embargo, no se han incrementado las restricciones ni ha cambiado nada en comparación con otros momentos de la pandemia y eso ha sido gracias a la seguridad que da la vacuna, aún más cuando el 70 % de la población está vacunada y aunque no frena los contagios, el antídoto sí que disminuye notablemente los efectos adversos del virus.

Por eso, aunque vacunados, los casos todavía se espera que suban aún más. Según la viróloga, se espera que los positivos en covid-19 sigan aumentando aunque "sin gravedad". Del Val reconoce que son datos que "asustan" y se trata de una situación que se prolongará todavía durante el próximo mes: "Nos queda un mes de subida de casos, pero la esperanza es que habrá casos menos graves entre vacunados". Ahora bien; la viróloga es clara: "Entre los no vacunados, la gravedad será la misma que en cualquier otra ola de contagios".

La variante ómicron todavía no es dominante

Además, en el marco de una entrevista con Onda Vasca, Del Val se ha referido a la presencia de la variante ómicron que todavía no es la dominante en España. "Los contagios comenzaron a aumentar antes de la variante Ómicron, empezamos con las compras del Black Friday, con las aglomeraciones, y después con el puente de la Constitución y las compras navideñas", ha explicado. En ese caso, "se ha actuado como si estuviéramos en circunstancias normales y no hemos tomado medidas personales", y ha reconocido que Ómicron "ha llegado en el peor momento porque sí que es cierto que contagia más y que causa los mismos daños", ha afirmado. Para la científica, afirmar que Ómicron es más leve que las anteriores variantes resulta aventurado porque no hay todavía datos fiables.

Respecto a la tercera dosis, Del Val apuesta priorizar primero a los que no tienen ninguna dosis, algo que es "más importante", y después afianzar la tercera inoculación en los ya vacunados que, recuerda, no da ninguna inmunidad: "La tercera dosis no evita que tengamos que ventilar las estancias", ha ironizado.

De hecho, ha confirmado que la covid-19 es un virus con el que "todos nos contagiaremos", lo cual "no quiere decir que vaya a ser grave, será como una neumonía o un catarro, todavía no ha calibrado", ha señalado. Lo que sí que cree es que será este invierno cuando veamos por primera vez cómo funciona el virus una vez la población está vacunada y cómo responde nuestro sistema inmunitario. "Esa certeza nos hace sentirnos más vulnerables", ha confesado.

Mensaje a los que les da "miedo" vacunarse

Del Val también ha animado a todos y todas a vacunarse, sin excusas. Ante las "dudas", "respetos" o "miedos", la viróloga propuso en la entrevista una solución: "Si te desmayas porque te da miedo el pinchazo, que te acompañe alguien de confianza; si piensas que el material genético que se inocula es algo tremendo, bueno, cada agente infeccioso que tenemos cada día en nuestro cuerpo ya lleva un material genético distinto", ha señalado. Además, a los que temen a esos agentes genéticos, les avisa: "Si sigue causando reparo, que se pongan la nueva vacuna, la de Novamax, que solo es una proteína", ha animado.