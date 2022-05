El doctor Pablo Ortiz, Jefe de Servicio de Dermatología del madrileño Hospital Universitario 12 de Octubre, fue el primer médico que alertó sobre las, aparatosas, lesiones que causa en la piel la viruela del mono. "Da miedo. Mucho miedo", decía el médico del gran centro sanitario en un mensaje en Twitter que se volvió viral tras atender, en una mañana, tres casos sospechosos en el hospital. Hace apenas una semana de aquello y hoy, el doctor Ortiz, tras atender a varios enfermos, comparte con El Periódico de España sus impresiones sobre la nueva crisis sanitaria desatada en Europa. "La tormenta está escampando" asegura el especialista del centro, donde actualmente tienen ocho casos confirmados.

El Instituto de Salud Carlos III ha recibido muestras pertenecientes a 100 casos sospechosos de Monkeypox o viruela del mono

El mensaje del doctor Pablo Ortiz en Twitter corrió como la pólvora el pasado 18 de mayo. Entonces, la Consejería de Sanidad de Madrid había detectado ocho posibles casos. Este miércoles, con datos del Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III ha recibido muestras pertenecientes a 100 casos sospechosos de Monkeypox o viruela del mono. El Instituto ha confirmado 59 casos positivos a orthopoxvirus, de los cuales, 20 se han confirmado como viruela del mono tras la secuenciación parcial del virus y, el resto, están a la espera de resultados de secuenciación.

Una oleada como el covid

La Comunidad de Madrid, por su parte, notificó este martes 47 casos positivos, 28 descartados con PCR negativas y 20 sospechosos. Y desde la región, el jefe de Dermatología del 12 de Octubre explica a este periódico que, cuando publicó su primer mensaje en Twitter, le "preocupaba mucho que esto fueran los primeros casos de una oleada como la que vivimos con el covid".

En aquellos días, añade el dermatólogo, la información de la que disponían es que la enfermedad se contagiaba por intercambio de fluidos en personas con relaciones sexuales promiscuas. "Pero podría ser, tal y como estaba descrito, que hubiera contagio por vía respiratoria, parecido al covid-19, por eso estábamos muy preocupados. Eso parece que no está ocurriendo. En los casos que hemos visto nosotros, al menos no. Siempre ha habido intercambio de fluidos. Así que la vía respiratoria no parece muy relevante en este brote".

Tres casos de #VirueladelMono en una mañana en @dermah12o !!! (Aún no tenemos confirmación microbiológica)

En Dermatología del hospital han visto a alrededor de 20 pacientes. Ocho ya se han confirmado como positivos, explica el médico con información de última hora. ¿Qué síntomas ha visto?. "Fiebre, dolor muscular, malestar de garganta...Como una gripe gorda, pero no como para necesitar ingreso", responde el doctor Ortiz quien asegura que todos los enfermos, que están aislados en sus domicilios, evolucionan bien y que se les hace seguimiento telefónico.

Cicatrices por lesiones

En cuanto a las lesiones en la piel, el médico señala que tardan unas semanas en desaparecer y que lo que temen es que dejen cicatrices: "No lo sabemos todavía, porque ha pasado muy poco tiempo y los pacientes están aislados, pero estamos convencidos de que va a ocurrir. Tenemos que ir hablando con ellos para que se hagan fotos y verlo. Hay que tener en cuenta que estamos viviéndolo todo ahora". Sobre el tratamiento para esas lesiones precisa que lo más importante es que no se "sobre infecten" y, avanza, que están haciendo una prueba con una crema para que disminuya el proceso inflamatorio y queden menos cicatrices.

"De viruela del mono había leído artículos. Sabía que existía pero no más", indica el dermatólogo

El especialista admite su desconcierto ante el primer paciente que vio. Como ventaja, indica, tenían conocimiento de los casos que se habían detectado en el Reino Unido y "ya sabiendo eso, es más fácil dar con un diagnóstico". Pero, insiste, existía preocupación. "Que se detecten casos en Inglaterra y en dos días te lleguen cuatro al 12 de Octubre y no sepas si el contagio era por vía respiratoria y estás ante una nueva pandemia...". Aclara, antes, que tampoco antes había tratado en consulta ningún caso de viruela tradicional (erradicada hace décadas). "De viruela del mono había leído artículos. Sabía que existía pero no más", indica.

La tormenta escampa

¿Puede controlarse pronto el brote que ha surgido en España?. "Creo que la tormenta está escampando. Los primeros días vimos cuatro o cinco casos por guardia y hoy hemos visto uno, que no era. Ayer no vimos ninguno. El único problema es que haya gente que esté incubándolo -el periodo es de una a tres semanas- y a los mejor veamos casos de nuevo en unos días. Pero a fecha de hoy, parece que está pasando. Ojalá en breve esté controlado. Tengo muchas ganas de que esto sea una alarma que se agota y punto", indica el médico.

El dermatólogo precisa que si una persona se ha contagiado "la vacuna no va a funcionar"

En cuanto al contagio de pacientes más vulnerables en ambientes domésticos (niños, embarazadas o personas inmunodeprimidas), el doctor Pablo Ortiz insiste en que, en todos los casos que han visto en Dermatología de su hospital, hubo intercambio de fluidos, con lo cual, "salvo en una familia que se dieran a los niños besos en la boca, que podría ser posible, veo difícil ese contagio".

Finalmente, sobre la compra de vacunas o antivirales que hace días planeaba el Ministerio de Sanidad para tratar a los afectados, el dermatólogo precisa que si una persona se ha contagiado "la vacuna no va a funcionar". En el caso de una persona que ha tenido contacto sexual con otra que ha desarrollado la enfermedad "ya es una carrera a ver quién va más rápido. Por un lado está el virus reproduciéndose y, por otro, está la vacuna intentando poner en marcha el sistema inmune. Podría ser posible, pero no lo tenemos confirmado".