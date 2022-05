Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT) ha presentado hoy jueves los carteles de la Feria Taurina de San Juan 2022 en los que los tres grandes figuras del toreo de Badajoz tienen protagonismo. En el ciclo destaca la vuelta de Alejandro Talavante, que reaparece en su tierra desde 2017. Además, Antonio Ferrera celebra 25 años de alternativa y Miguel Ángel Perera se encierra en solitario con 6 toros de diferentes ganaderías.

Estos dos festejos componen la feria que regresa tras dos años de pandemia, para la tarde del jueves 23 y del viernes 24 de junio. Miguel Ángel Perera se encerrará con 6 toros de diferentes ganaderías: Garcigrande, Victorino Martín, Fuente Ymbro, Jandilla, El Puerto de San Lorenzo y San Pelayo. Además, al finalizar la corrida actuará en clase práctica el novillero salmantino Marco Pérez

El viernes 24 se desarrollará el mano a mano entre Antonio Ferrera y Alejandro Talavante con toros de Zalduendo.

Finalmente, el sábado 25 de junio habrá una clase práctica gratuita para todos los aficionados. Erales de José Luis Marca Rodrigo para los alumnos Javier Campos (E.T. de Valencia), Sergio Domínguez “El Mella” (E.T. Badajoz), Sergio Sánchez (E.T. Badajoz), Tristán Barroso (E.T. Badajoz), José Antonio de Gracia (E.T. Badajoz) y Gonçalo Alvez (E.T. Jose Falcao).

Las taquillas de la Plaza de Toros de Badajoz se abrirán a partir del 20 de junio en horario de 10.30 h a 14 h y de 17.30 h a 20 h.

La imagen que ilustra el cartel de 2022 es obra del pintor extremeño Pérez Indiano.