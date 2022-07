El proceso de nombramiento de vacantes de profesores en la educación pública catalana va por lista de la bolsa de trabajo. UGT ha denunciado, sin embargo, que más del 80% de nombramientos de cara al curso escolar 22-23 los han hecho "a dedo" las direcciones tras entrevistas personales con los aspirantes. La responsable de educación pública de UGT en Cataluña, Lorena Martínez, acusa al Departament d'Educació de "fomentar" esta vía que, pese a ser legal, "contradice los principios de igualdad de oportunidades y transparencia". Martínez augura que cientos de docentes hasta ahora bien situados en la bolsa de trabajo estarán sin empleo en septiembre.

La vía de las entrevistas personales estaba autorizada por Educació por unos días. El único requisito era llevar más de 12 meses trabajados y que la plaza a cubrir fuera de más de un mes. Los nombramientos de este lunes ya iban por lista de la bolsa de trabajo. ¿Qué ha pasado? Pues que la mayoría de plazas ya estaban asignadas, según explica Martínez. "Es vergonzoso. En los servicios territoriales de Girona, por ejemplo, solo se ha adjudicado una sustitución hasta marzo. Nada más. El resto ya estaba cubierto a propuesta de los equipos directivos".

Desde la UGT denuncian que este sistema dejará en el paro a cientos de profesores con más de 10, 15 o 20 años de experiencia. "Es un ERE encubierto", acusa Martínez. "En Terres de l'Ebre hay un profesor de 60 años, primero en la bolsa de trabajo, al que no le han asignado plaza", expone.

Dirigente sindical sin plaza

Ella misma también ha quedado sin plaza. "A fecha de hoy no tengo plaza asignada a pesar de llevar más de 12 años trabajando". Y se pregunta si "es casualidad". "He estado liderando en representación de UGT las negociaciones con Educació por las huelgas de docentes. He estado en medio de todo el jaleo como responsable de educación pública del sindicato. Y ahora, con la vía de las entrevistas, no me han asignado ninguna plaza. Por el cargo que ocupo en UGT ya me cierran puertas. Es muy fuerte", señala.

Este curso 21-22 Martínez ocupaba una vacante en Santa Coloma de Gramenet. Los próximos nombramientos en el servicio territorial de Barcelona Comarcas serán el próximo 20 de julio. "Visto cómo han ido los nombramientos de este lunes, en que apenas había vacantes, no tengo muchas esperanzas". "Lo que está pasando este año, esta manera de adjudicar las plazas, no había pasado nunca", critica Martínez.

No es UGT el único sindicato que cuestiona este sistema. El resto también lo ha hecho. El pasado junio, CCOO denunció que solo un 17% de plazas se ocupan por el procedimiento ordinario, en base a méritos y capacidades y según la elección del docente. El resto, los eligen directamente las direcciones. Según CCOO, esto "no respeta los criterios de igualdad, capacidad, mérito, transparencia y publicidad que han de seguir los nombramientos de trabajadores públicos", y "genera discriminaciones a interinos o funcionarios sin plaza que no son renovadas por motivos como maternidad, enfermedad o edad avanzada". Para CCOO, el problema está en el decreto de plantillas y por ello pide su derogación.