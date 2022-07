Mercamadrid reabrirá el martes, excepto la nave calcinada, sin estar comprometido ni el abastecimiento ni el suministro, ha avanzado el director general del mercado central, David Chica, en declaraciones a los medios.

Chica ha cuantificado que se ha quemado parte de la Nave A, unos 5.000 o 5.500 metros cuadrados de un total de 75.000 destinados a la comercialización de frutas y hortalizas. Hasta el momento son once las empresas afectadas.

El martes se abrirá con total normalidad, a excepción de esa nave. Desde Mercamadrid se trabaja en la búsqueda de alternativas para las empresas afectadas mientras se repara la nave.

"En ningún caso está comprometido el abastecimiento ni el suministro de alimentación ni en la ciudad ni en buena parte del país", ha asegurado Chica, a pesar de lo aparatoso del incendio. El martes, ha insistido lanzando un "mensaje de tranquilidad", "Mercamadrid funcionará con la mayor normalidad posible".

"Mercamadrid no les va a fallar"

Chica ha puesto el foco en las "once empresas ejemplares, que no han fallado un solo día en la pandemia, en Filomena, que han estado aquí cada madrugada para garantizar el abastecimiento. Que sepan que Mercamadrid no les va a fallar, como no han fallado ellos".

Desde anoche se trabaja en "alternativas para tener una ubicación temporal" con el fin de que las once empresas puedan retomar su actividad cuanto antes.

Mientras están a la espera de conocer el alcance de los daños sobre la estructura del edificio para "cuanto antes poder retomar la actividad en sus instalaciones, en la nave afectada, lo antes posible". "Ese es nuestro compromiso con las empresas y con los trabajadores", ha remarcado Chica, poniéndose a disposición de las empresas afectadas por el fuego.

"Ayer fue un día muy duro pero hoy nos hemos levantado y nos vamos a levantar. Que las empresas tengan claro que vamos a estar allí y a su lado, como ellos han estado", ha asegurado el responsable de Mercamadrid.