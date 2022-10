Mauro Guillén Rodríguez, elegido hace solo unos meses como nuevo presidente de la Fundación Princesa de Asturias, cargo en el que iba a relevar a Luis Fernández-Vega, ha comunicado este lunes mismo a la Fundación su renuncia a dicha presidencia debido a una enfermedad sobrevenida.

En una comunicación dirigida expresamente al presidente Luis Fernández-Vega, Mauro Guillén señala el "alto honor" que había supuesto su nombramiento y la "alegría y orgullo" con que había recibido esa confianza. Sin embargo, añade, "en este momento, me veo obligado a comunicarte, muy a mi pesar, mi renuncia por motivos sobrevenidos de salud. Esta circunstancia me impide dedicar al ejercicio del cargo de presidente el tiempo y la dedicación a los que me había comprometido y que este requiere".

Guillén Rodríguez, decano y catedrático de Dirección de Empresas en la Judge Business School de la Universidad de Cambridge, añade el pesar que le ha supuesto "escribir estas líneas", y reitera a la Fundación Princesa de Asturias su agradecimiento al tiempo que comunica que "he trasladado esta situación a Su Majestad el Rey, al que he renovado, una vez más, mi lealtad, afecto y agradecimiento". "Como siempre, continuaré prestando, en la medida de lo posible, mi apoyo a la Fundación a la que tanto quiero”, concluye el sociólogo, economista político y educador en gestión, que había recibido con enorme ilusión su designación y que estaba previsto que iniciara su mandato a partir del mes de diciembre de 2022.

Por su parte, el presidente de la Fundación, Luis Fernández-Vega, ha expresado su "total apoyo y comprensión hacia la decisión de Mauro Guillén", a quien ha agradecido su integridad y su compromiso con los valores de la institución, al tiempo que le ha deseado una pronta recuperación. Mauro F. Guillén Rodríguez (León, 1964) es miembro del jurado del del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales desde 2011 y del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias desde 2015, de ahí que a su prestigio profesional sumara, para relevar a Fernández-Vega, una gran adhesión a la institución.

Para afrontar la situación que se plantea, la Fundación ha convocado una reunión extraordinaria de su Patronato para el miércoles, 19 de octubre, en la que se elegirá de entre sus miembros a la persona que sucederá al actual presidente, Luis Fernández-Vega Sanz, al haber alcanzado el límite de edad de setenta años que fijan los Estatutos de la institución para el ejercicio del cargo.