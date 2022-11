Móviles sí, árboles no

“Los niños saben más marcas de móviles que nombres de pájaros o árboles”. La frase es de la profesora gallega Miriam Campos Leirós, que en 2017 creó, junto a otros docentes, el blog divulgativo 'El guiño verde'. Dos años más tarde, se unió al movimiento internacional Teachers For Future (Profesores por el Futuro) para que la educación verde no se limite a tener un huerto en la escuela u organizar una excursión al campo al año. La falta de contacto de los niños y las niñas con la naturaleza no solo es un problema educativo sino también de salud.