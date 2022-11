Si hay algo que tienen en común la mayoría de los médicos es su caligrafía. No entender al completo la letra de los sanitarios cuando escriben diagnósticos y recetas médicas es algo característico y de lo que han salido muchos memes, sobre todo en redes sociales.

Recientemente, un usuario de Twitter publicó una imagen de los medicamentos que su doctora le había recetado, resaltando su caligrafía. "Un fuerte aplauso a esta doctora por haber finalizado satisfactoriamente el curso de caligrafía", escribía el usuario @/nicolascabieses. El tweet ya acumula más de 155.000 'me gustas' y casi 10.000 'retweets'.

Un fuerte aplauso a esta doctora por haber finalizado satisfactoriamente el curso de caligrafía pic.twitter.com/oeq1TWDIae — Nicolás Cabieses (@nicolascabieses) 17 de noviembre de 2022

Miles de personas comentaron y citaron el tweet, sin creerse lo que estaban viendo y haciendo bromas sobre ello de manera exagerada: "No ha acabado ni primero de Medicina", "No confío en un médico que escriba bien", "Sal de esa consulta, esa no es tu doctora", son algunas de las respuestas más destacadas.

La otra cara de la moneda

Otros muchos usuarios comenzaron a responder con sus propias imágenes enseñando la pésima caligrafía que tenían sus doctores, e incluso, pidiendo ayuda: "Mi hermana fue a reclamar una medicina que y no se le dieron porque no entendían la letra, si alguien la entiende les agradezco que me digan que dice", escribía @/jecalujan.

"Lo que callamos los administrativos de salud", dice otra usuaria mientras publica una imagen prácticamente ilegible.

Lo que callamos los administrativos de salud 🙄 pic.twitter.com/QqdUiDWhtS — Fernanda Nuñez (@hhfeer) 18 de noviembre de 2022