El streamer, youtuber y presentador de deportes electrónicos español Ibai Llanos lanza dos atractivas ofertas de trabajo. Si deseas formar parte de su equipo de trabajo, sigue leyendo, descubre en qué consisten e inscríbete.

Beca InfoJobs Ibai

Dos meses en Australia aprendiendo inglés con todos los gastos pagados. Gold Coast (Australia), teletrabajo y salario de 900 a 1.050 euros brutos al mes.

"¿Sabes todo lo que puedes hacer si aprendes inglés o mejoras el nivel que ya tienes? Y es que en la vida no siempre puedes depender de un gran amigo para que te ayude con el inglés cuando vas de viaje. No puedes tener a Reven de traductor todo el rato, como me pasó a mí en mi viaje a Nueva York", explican en la web.

"Hablar inglés te abre muchas puertas y por eso lanzo junto a InfoJobs la Beca InfoJobs Ibai. Te inscribes a esta oferta, aprendes inglés, te pegas un pedazo viaje a Australia, ¡y a volar! Que está "to pagao"."

La beca incluye:

Un curso de inglés de 2 meses en una de las escuelas más prestigiosas de Australia

Vuelos de ida y vuelta desde España

Alojamiento en Gold Coast

Seguro de viaje

Visado y asesoramiento administrativo

Poder hacer prácticas en Australia remuneradas (1.000€ al mes)

Servicio de recogida en el aeropuerto

Servicio de colaborador y acompañamiento durante toda la estancia

Si ganas la beca, tendrás un año para canjearla. Es decir, tú decides cuando quieres empezar tu aventura en Australia durante 2023. Para esta beca, ya se han inscrito en la web de InfoJobs 46.064 personas.

Conviértete en streamer

Requisitos : estudios mínimos bachillerato, no se requiere experiencia, pero sí creatividad, motivación, proctividad y redes sociales.

: estudios mínimos bachillerato, no se requiere experiencia, pero sí creatividad, motivación, proctividad y redes sociales. Descripción : ¿Te gustaría convertirte en streamer o en creador/a de contenido? Con la beca InfoJobs KOI descubrirás todas las herramientas necesarias para dominar los contenidos digitales, de la mano de los/as streamers de KOI. Porque para ser crack, tienes que aprender de los/as más cracks.

: ¿Te gustaría convertirte en streamer o en creador/a de contenido? Con la beca InfoJobs KOI descubrirás todas las herramientas necesarias para dominar los contenidos digitales, de la mano de los/as streamers de KOI. Porque para ser crack, tienes que aprender de los/as más cracks. Lugar: Barcelona.

Ofrecen 5 becas, y en cada una dará formación uno/a de los/as siguientes creadores/as de contenido de KOI:

Axozer JuanS Guarnizo Pandarina Mayichi ElisaWaves

¿Qué incluye cada beca?

Consultoría online en privado con un/a streamer de KOI en exclusiva. Conocerás sus consejos, buenas prácticas, herramientas y mucho más.

Silla gamer

WebCam

Micrófono

Auriculares / Cascos

Iluminación

Stream Deck

Si quieres crear contenidos a lo grande, por algo se empieza. Sin embargo, estas becas no significan que a las 5 personas que seleccionen serán parte del equipo de KOI. Esta oferta ya cuenta con 17.704 inscritos.

Sobre Ibai Llanos

Ibai Llanos cuenta con más de 11 millones de seguidores en Twitch, lo que le coloca en el cuarto puesto global de los canales con más seguidores de la plataforma. En YouTube, cuenta con más de 9 millones de suscriptores y un total de 2 mil millones de visitas en su canal principal.

Es cofundador, junto a Gerard Piqué, del equipo de deportes electrónicos KOI. También fue creador de contenido para G2 Esports en 2020. Ganó 4 Trasgos de Oro por «mejor caster» entre 2015 y 2018; dos Esports Awards por «streamer del año» en 2020 y 2021; y 4 premios Esland en 2022 por «mejor streamer», «mejor evento», «fail del año» y «canción del año», colocándose como el más galardonado de este último grupo de premios. Además, fue incluido en una lista de las «personas más influyentes de España en el mundo» de Forbes en 2021.