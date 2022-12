Tan solo un 53,2% de los mayores de 60 años han recibido una dosis de recuerdo con una vacuna adaptada frente al coronavirus, según datos que hoy han presentado expertos de la Asociación Española de Vacunología y de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que, con estas cifras, han alertado del "peligro" de esas bajas tasas de vacunación que se están consiguiendo en la campaña de otoño. En un documento suscrito por varios especialistas advierten: la vacunación ha permitido normalizar nuestras vidas, pero la pandemia no ha acabado y la prudencia "debe mantenerse". En la última actualización disponible, a fecha 14 de diciembre, se habían contabilizado en España un total de 116.658 fallecimientos, de los que 16.765 se han producido desde el 1 de marzo de 2022.

Estos datos, se indica en el documento, se traducen en más de 58 muertes diarias y más de 406 a la semana desde el 1 de marzo, periodo en el que hemos "convivido" con el coronavirus. La mayor carga de enfermedad desde marzo de 2022 (tanto hospitalizaciones como fallecimientos) se ha producido por el aumento de transmisión observada en primavera y comienzos de verano de este año ya que la situación epidemiológica se encuentra estable desde comienzos de agosto de 2022.

Los datos han sido dados a conocer por el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Jesús Pérez, y Ángel Gil de Miguel, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El informe -titulado 'Documento de sensibilización ante la vacunación COVID-19 estacional en España' fue presentado por José Manuel Freire, presidente de la Sección de Ciencias de la Salud del Ateneo de Madrid.

Se mantiene el impacto

En el texto, los expertos indican que el coronavirus "sigue impactando de una manera significativa en nuestro sistema sanitario causando un gran número de hospitalizaciones (4.431 en el último informe) y fallecimientos. Sabemos que, actualmente, sigue siendo la enfermedad prevenible por vacunación que más morbimortalidad produce". La situación epidemiológica de las últimas semanas es estable, inciden, pero la manera de aumentar nuestra seguridad en los próximos meses es protegernos adecuadamente con la administración de una dosis de vacuna adaptada, con la que ya se han vacunando en España más de 7,5 millones de personas desde septiembre de 2022.

El informe remarca que la efectividad de la primera dosis de recuerdo frente a la hospitalización desciende con el tiempo.

Aunque haber recibido las dos primeras dosis de vacuna es un "hecho diferencial frente a la enfermedad, el tiempo transcurrido influye en la efectividad de la vacuna, remarca el informe. Según datos publicados de Estados Unidos, la efectividad de la primera dosis de recuerdo frente a la hospitalización desciende con el tiempo, siendo mayor del 85% durante los cuatro primeros meses y llegando a ser del 45% cuando han transcurrido más de 8 meses en las personas mayores de 65 años.

Se añade que este dato, aún con cifras diferentes, se corrobora en numerosa bibliografía internacional, jugando en este descenso un marcado papel tanto el tiempo transcurrido como la presencia de la variante Ómicron con la que se ha visto un mayor escape inmunitario". La denominada "inmunidad híbrida" -estar vacunado y pasar la enfermedad- aumenta la protección, así por ejemplo, se cita un estudio de Quebec (Canadá) en el que se concluía que haber pasado la enfermedad conseguía una protección frente a la infección del 43% que aumentaba al 68% si habían recibido la primovacunación y a un 83%, si se había recibido la dosis de recuerdo.

Sin embargo, la protección tras la infección natural también desciende con el tiempo y de ahí la recomendación de vacunación de la población mayor de 80 años e inmunodeprimidos a partir de los 3 meses de la enfermedad, aumentando ese intervalo a cinco meses en la población menor de esa edad, puntualiza el texto. Además, los expertos cuentan con estudios que estiman que los vacunados presentan una mayor protección frente a fallecimientos que los previamente infectados.

En las últimas semanas, se reseña, se han publicado varios artículos sobre la efectividad de vacunas bivalente procedentes especialmente de Reino Unido y Estados Unidos. En concreto, en datos publicados este último viernes 16 de diciembre en EEUU, se estimó que la protección de la dosis bivalente administrada durante el otoño de 2022 conseguía una protección del 73% frente a hospitalización en personas mayores de 65 años que habían recibido la vacuna bivalente respecto a las que no la habían recibido. Es decir, una vez más y frente a las variantes de Ómicron, las vacunas funcionan, las personas que han recibido la vacuna bivalente tiene una importante protección adicional frente al ingreso hospitalario por covid respecto a aquellas que no han recibido su dosis de recuerdo.

Transmitir los mensajes de forma adecuada

Los actuales datos de vacunación, precisan, contrastan con los de la anterior dosis de recuerdo, donde el 92% de las personas mayores de 60 años se habían inoculado esa dosis. Actualmente hay más de 4.400 personas ingresadas por covid en nuestro país, por lo que han abogado "por una mayor precaución a las puertas de unas fechas en las que las relaciones familiares pueden llevar a un aumento de incidencia importante". Señalan los expertos: "los profesionales sanitarios a veces no conseguimos transmitir los mensajes de salud de manera adecuada y mantenida en el tiempo".

La Asociación Española de Vacunología incide en la necesidad de recibir la dosis de recuerdo "a la mayor brevedad posible" en personas mayores de 60 años y grupos de riesgo.

Los autores del documento concluyen: "el covid-19 no ha desaparecido" y diferentes países han considerado, incluso, volver a la aplicación de medidas no farmacológicas (mascarillas) de uso obligatorio "ante la preocupación por las posibles ondas epidemiológicas (no solo de covid, sino también de gripe) este invierno". Y advierten: parte de la población vulnerable recibió su última dosis de vacuna hace más de un año con una importante reducción de la protección. Desde la Asociación Española de Vacunología lanzan un mensaje sobre la necesidad de recibir la dosis de recuerdo de este otoño-invierno 2022 "a la mayor brevedad posible por parte de las personas mayores de 60 años y los grupos de pacientes de riesgo, porque las vacunas funcionan y sigue siendo la manera más eficaz de protegernos".

Menores de 60 años

Este lunes, tras la reunión del Consejo Interterritorial en Mérida (Extremadura), la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba que la situación respecto al coronavirus, sigue estable debido, sobre todo, a la campaña de vacunación desarrollada en España. La incidencia actual en mayores de 60 años es de 156,6 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Esta estabilidad en la incidencia se traslada también a los casos hospitalizados, con una ocupación de camas de agudos por pacientes con covid-19 del 3,5% y de UCI del 3%.

Sin embargo, la titular de Sanidad hacía un llamamiento específico a continuar con la campaña de dosis de recuerdo, especialmente a las personas vulnerables porque "las vacunas salvan vidas". Resaltó, además, que España es líder en vacunación con casi 104 millones de dosis puestas, con lo que cerca del 93% de la población tiene la pauta completa. El 71,6% de los mayores de 80 años y el 53,2% de los mayores de 60 años cuentan, además, con segunda dosis de recuerdo.

Hay que recordar que la Comisión de Salud Pública ha abierto la vacunación de la cuarta dosis frente al covid a toda la población con, entre otras, las siguientes indicaciones: podrán vacunarse los menores de 60 años sin factores de riesgo que lo soliciten por razones administrativas o por otros motivos, no existiendo contraindicación". Esto significa que se podrá vacunar todos aquellos que lo necesiten para viajar a un país que exija las cuatro dosis, o que convivan con una persona vulnerable y quieran protegerla o tengan un trabajo de riesgo.