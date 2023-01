El pasado 16 de enero se estrenó la esperada serie The Last Of Us, basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog con el mismo título. En la historia, se desata una apocalipsis zombie debido a un hongo denominado 'Cordyceps' (que también existe en la realidad, pero solo afecta a bichos) y una niña de 14 años llamada Ellie es la única esperanza para la humanidad. Su camino se cruza con el de Joel, un hombre roto víctima de una enorme tragedia, cuya misión es llevar a Ellie hasta la otra punta del país.

La serie estará formada por 9 capítulos que se estrenarán en HBO Max cada lunes, de los cuales, ya se han emitido dos. Dirigida tanto a seguidores del videojuego como a espectadores que no conocen nada de la trama ni de los personajes, The Last Of Us está siendo el primer boom del año a nivel audiovisual. Y también, promocional.

HBO ha realizado una extensa campaña de marketing: desde premieres, pases de prensa, entrevistas, diversos formatos de anuncios y promoción en redes sociales, hasta recreaciones en las calles. Así ha ocurrido en Madrid, donde Callao es ahora una plaza infectada por el hongo del 'Cordyceps'.

Varios seguidores se han acercado y han compartido imágenes de ello en redes sociales, que se han viralizado. Y no es el único lugar, la óptica Visionlab y el restaurante Rodilla de Callao, también han sido infectados por el virus, así lo difunde la comunidad española del videojuego en su perfil de Twitter (@TheLastOfUsES). Gracias a esto, sabemos como luciría Madrid si algún día ocurriera la pandemia de The Last Of Us.

¡Brutal! Madrid está en modo #TheLastOfUs, mira como luce la plaza de Callao en estos momentos. pic.twitter.com/EDTT8SEXug — Súper-Ficción #TheLastOfUs (@Superficcionweb) 20 de enero de 2023

¡Menuda pasada la promo del #TheLastOfUsHBO que han montado en la plaza de Callao!

Increíble el nivel de detalles y la ambientación que tiene, pasad a echarle un ojo. pic.twitter.com/XqpoQp9aQ6 — Mandarina Kruczynski (@HotaruBloody) 20 de enero de 2023