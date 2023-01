«Cualquier cambio hay que hacerlo desde el amor a nuestro cuerpo»

Los carbohidratos engordan; puedo comer lo que quiera si entreno lo suficiente; el cardio es mejor que las pesas; los alimentos integrales tienen menos calorías; cuanto más entrenamiento, mayor será el resultado…, y así, a base de repetir y repetírnoslo, conseguimos creer en estos ‘quizz’ sobre la salud que en realidad son auténticos mitos. Así nos lo cuenta (y nos lo demuestra) Nieves Bolós (Sant Quirze del Vallés, Barcelona, 1993) en su manual ‘Nieves FIT. Transfórmate en 4 semanas sin dietas ni restricciones’ (Editorial Lunwerg, 2023) un apetecible libro para los y las que, el mes de enero, se nos escurre entre las manos después de haber prometido y perjurado que este ‘si’ era el año del cambio. Para todos los que no habéis aún comenzado con esa mejora que a bien seguro todos necesitamos, ya sean mental y/o física, y para los que os aplaudimos porque estáis en ello; compartimos esta conversación con una superviviente del estricto y a veces cruel mundo de la moda, y ahora, adalid de una vida saludable donde la mente, el cuerpo y la alimentación van a la par en ese objetivo de transformarse como hay que hacerlo: de dentro a fuera. ¿Preparados? pasen y lean.

En un 100%, ¿cuánto porcentaje se llevaría la alimentación, el deporte y la sicología en esta ‘transformación’ de 4 semanas?

No sabría darle el 100% a nada porque cada uno tiene su equilibrio. Algunas personas necesitan más de alimentación y otras requieren de mayor apoyo mental. Cada uno debe ver que es lo que mejor le funciona y encontrar el equilibro entre estos factores. No consiste en perder unos kilos y volver a tu vida anterior, consiste en un cambio permanente de hábitos; de mentalidad en tu día a día.

¿Y cómo podemos ‘luchar’ con los hábitos sociales?

Un buen truco es ser el primero en decidir que vas a tomar; si quedas el último es probable que ya te dejes llevar, y tomando la iniciativa incluso puedes incentivar y persuadir a lo demás. De todas formas, mi mentalidad no es de ‘blanco o negro’. Puedes estar saludable sin tener que eliminar una cerveza o un vino, ¡no veo dónde está el problema!, además de que una dieta sumamente restrictiva puede llegar a ser contraproducente. Yo me puedo tomar un postre y quedarme tranquila sin sentimiento de culpabilidad porque durante la semana entera me cuido. El problema está en el abuso, en si nos tomamos algo más que una copa de vino, o una tarta entera. El truco está en controlar las porciones. A más restricciones más probabilidad de descontrol.

¿Qué es para usted la salud?

La salud es un equilibrio entre la salud física y la mental. La salud física y nuestro bienestar emocional conforman la salud global. Podemos estar muy bien físicamente, estar entrenando, pero no estar bien de salud porque tenemos un pensamiento muy extremista; un sentimiento de culpabilidad muy elevado, muchísimo estrés al no estar disfrutando. Se pueden ver muy físicamente, pero saludables no están. También puede ocurrir al contrario: que no se cuiden nada y se sientan muy bien a nivel mental en un equilibrio que no conlleva tener problemas cardiovasculares o exceso de grasa, sin un extremo cuidado ni un extremo de descuido. Hay que buscar el equilibrio que nos permita estar bien.

¿Cómo se puede combatir el milagro de las ‘dietas milagro’?

No haciéndolas. Están hechas a propósito para que haya un consumo reiterado para esa ganancia económica que les reporta por esos máximos resultados que obtenemos en pocas semanas. Son dietas con un nivel nutricional bajo y no se llega a las calorías que tu cuerpo necesita. Existe una bajada de peso muy alta porque se pierde agua al no tener carbohidratos, no tenemos proteínas y por lo tanto perdemos masa muscular y no tenemos grasa, por lo tanto es un dieta con triple resultado. Vas a ver que pierdes mucho peso y muy rápido, pero es que estás perdiendo grasa, agua y músculo. En cuanto comes de forma normal esa agua la recuperas con un poco carbohidratos, y como hemos quitado músculo y nuestro metabolismo se ha queda inactivo lo que hacemos es que acumulamos grasa, con lo cual, volvemos a engordar e incluso más.

‘El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas’. Helen Keller. ¿Cuántos ha tenido que superar usted para llegar al equilibrio del que goza en su libro?

Uff, ¡muchísimos! Desde pequeña he trabajado como modelo; tres y cuatro meses viajando sola, con compañeras que exigían medidas exageradas; sacando adelante los estudios…, todos los pasos dados han sido muy complicados. Es una lucha constante entre lo que dice tu mente y lo que quieres; lo que quiero hacer, con lo que debo hacer…; en la vida te dan 20.000 golpes, y es muy fácil hacer un plan cuando se está bien, cuando una se siente feliz…, pero lo que es difícil es hacerlo cuando una está mal y la gente suele hacerlo al revés. Justamente, te tienes que cuidar, entrenar y comer mejor cuando te sientes así porque al final del día te encuentras mejor; y la suma de los días es la que te hace ver si has hecho un buen proceso o no.

En el régimen alimenticio que propone en su libro habla del ‘WheyProtein’. ¿no sería más saludable aumentar la proteína en esa planificación alimentaria?, ¿por qué es defensora de este suplemento?

La realidad es que pueden ser ambas. La proteína viene de la leche incluso también la del guisante que es vegana y no supone ningún problema. Hay alguna proteína que es muy limpia, que es, diríamos, como comer una pechuga de pollo sin freír, porque tiene muy pocos carbohidratos y muy pocas grasas entonces para personas con una planificación muy baja de calorías funciona muy bien porque podrían llegar a su consumo de proteína sin tener que medir más grasas o carbohidratos; pero realmente es indiferente.

¿Qué son las creencias limitantes y cómo podemos combatirlas?

Son una serie de ideas establecidas que tenemos sobre nosotras mismas y sobre la vida. Yo antes era introvertida pero ya no lo soy y no me lo considero, pero si aún lo creyera sería actuando como tal. Tenemos que sentarnos y decirnos: ¿qué pienso de mí?, ¿eso es real a día de hoy o debería hacer un cambio? Esas creencias limitantes es el ‘autosabotaje’, los miedos no confrontados que solo tienen un objetivo: mantenernos en nuestra “zona de confort”. Es un mecanismo de defensa para prevenir posibles sufrimientos…, pero también una terrible pérdida de oportunidades, ¡y la vida está para aprovecharla!

Y ahora, desde el sosiego, la felicidad buscada y encontrada, ¿qué no repetiría en su vida?

Volvería a hacer todo lo que hecho porque es lo que me ha ayudado a ser lo que soy ahora; pero a los chicos que entran ahora en el mundo de la moda les aconsejaría, y es muy importante, que sean realistas, que no somos perfectos. Cualquier cambio hay que hacerlo desde el amor a nuestro cuerpo. Yo hago esto porque me cuido, porque quiero estar mejor; y no desde el autocastigo, yo hago un sobre entrenamiento por culpabilidad…, hacemos el cambio porque queremos sentirnos mejores, porque nos aceptamos pero siempre haciéndolo bien, no desde el extremo y haciéndonos daño. Y, en segundo lugar, no perder nunca el apoyo de tu familia y la gente que te quiere. Cuando nos metemos en estos cambios no escuchamos a estas personas que suelen tener mucha razón. Siempre serán el apoyo que te cuidará en tus caídas.